4 Ocak 2021 memur ve emekli maaşı zamları TÜİK'in 2020 Aralık ayı enflasyonunu açıklaması ile birlikte belli oldu. Enflasyona göre memurların maaşına yüzde 7.36 oranında zam yapılacak. Toplu sözleşmeye göre memurlar Ocak ayında maaşlarını zamlı alacak. Geçmiş 6 aya ait enflasyon oranının farkı da maaşlara eklenecek. Enflasyon oranları memur ve emekli maaşlarının yanı sıra kira zam oranlarını da değiştirdi. Peki Peki 2021 Ocak ayı devlet memuru lojman kira artış oranı ne oldu? Lojman kiraları ve yakıt tutarı ne kadar oldu?
Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Hemen her memurun maaşı farklı yatıyor. Derece ve kademe değiştikçe alacakları maaş da farklılık gösteriyor.
1/1-1/4-4/1-3/3-5/4-6/4-2/4 derece ve kademesine göre görevdeki öğretim görevlisi, öğretmen, profesör, araştırma görevlisi, polis memuru, hemşire, il müdürü, baş komiser, genel müdür, genel sekreter, hukuk müşaviri, araştırmacı, avukat, memur, asistan, daire başkanı, denetmen, eğitim görevlisi, ekonomist, gelir uzmanı, hizmetli, idare memuru,
işletme müdürü, itfaiyeci, güvenlik görevlisi, müfettiş, mühendis, sağlık memuru, doktor, şoför, tekniker, teknisyen, uzman ve zabıta memurlarının 2021 Aralık zamları yer alıyor.
OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?
Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kira artış oranı merak edildi. Konutlarda ve iş yerlerinde uygulanacak olan bu oranlar Ocak ayı kira artış oranına yansıyacak.
TÜİK ARALIK ayının Enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE % 1,25 artışla, yıllık %14,60, Yİ-ÜFE % 2,36 artışla bir önceki yılın aynı ayına göre % 25,15 oldu. Yasalara göre kiralara en fazla 12.28 oranında cam yapılmaktadır.
Ocak ayı kira hesaplama örneği
Konut Kirası: 1.000 TL
Kira Artış Oranı: 12.28
Kira Zammı Tutarı: 122,80 TL
Konut Kirası: 1.200 TL
Kira Artış Oranı: 12.28
Kira Zammı Tutarı: 147,36 TL
Konut Kirası: 1.400 TL
Kira Artış Oranı: 12.28
Kira Zammı Tutarı: 171,92 TL
Konut Kirası: 1.600 TL
Kira Artış Oranı: 12.28
Kira Zammı Tutarı: 196,98 TL