4 Ocak 2021 memur ve emekli maaşı zamları TÜİK'in 2020 Aralık ayı enflasyonunu açıklaması ile birlikte belli oldu. Enflasyona göre memurların maaşına yüzde 7.36 oranında zam yapılacak. Toplu sözleşmeye göre memurlar Ocak ayında maaşlarını zamlı alacak. Geçmiş 6 aya ait enflasyon oranının farkı da maaşlara eklenecek. Enflasyon oranları memur ve emekli maaşlarının yanı sıra kira zam oranlarını da değiştirdi. Peki Peki 2021 Ocak ayı devlet memuru lojman kira artış oranı ne oldu? Lojman kiraları ve yakıt tutarı ne kadar oldu?