En düşük emekli maaşı 2500 TL! Teklif TBMM'ye sunuldu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısının ardından en düşük emekli maaşının 2500 lira olarak belirlendiğini duyurmuştu.

Emeklilerin maaşlarında da iyileştirmeye gidildiğini açıklayan Erdoğan, "Emeklilerimizi maaşında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emekliler ile ilgili yeni alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak. Temmuz ayında hem memurlarımızın hem emeklilerimize yapılacak %7 toplu sözleşme artışına ek olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı eklenecektir." ifadelerini kullandı.

KANUN TEKLİFİ TBMM'YE SUNULDU

AK Parti Manisa milletvekili Uğur Aydemir ve Giresun milletvekili Cemal Öztürk imzaları ve 77 AK Parti milletvekilinin imzalarıyla Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklif ile, Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklik ile üreticinin ve ihracatçının desteklenmesi amacıyla, bu faaliyetlerinden elde edilen kazançlar Kurumlar Vergisi oranını indirimli uygulanması ve yatırım fonlarındran elde edilen kar paylarının kurumlar tarafından iştirak kazançları istisna konu edilmesi sağlanmaktadır.



Merkez Bankaları arasında kurulan ilişkilerin gerektirdiği diplomatik hassasiyet ve ekonomik güven temelinde yürütülmesinin temini amacıyla düzenleme yapılacaktır.

BOTAŞ'ın kademeli doğal gaz satışı yapması amaçlanıyor.

Kamu İhalelerinin talep edilen fiyat artışlarının belirli bir kural bütünlüğü içinde fiyat farkı ödenmek suretiyle yerine getirilmesi amacıyla düzenleme yapılıyor. Bireysel Emeklilikte devlet katkısı yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarılıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI...

Emekli aylıklarında asgari ödeme tutarı 2 bin 500 TL'ye çıkarılıyor. Kamu görevlilerine 01/01/2022-30/06/2022 tarihleri arasında dönemi için yapılacak artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7.5'e çıkartılıyor. Enflasyon farkı dahil yapılması gereken zam yüzde 30.95'e çıkarılıyor.