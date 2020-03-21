Emekliye yüzde 50 zamlı maaş Nisan'da! İşte emekli, çalışan, yaşlı ve tüm vatandaşlara özel süper önlemler paketi 21.03.2020 15:54

Koronavirüsle mücadele kapsamında devlet düğmeye bastı. Hiç kimsenin sıkıntıya düşmemesi için gereken tedbirleri aldı. Maaşı bin 500 liranın altında olan 650 bin emeklinin zammı için düğmeye basıldı. Bakan Selçuk, zammın takvimini açıkladı: Meclis sürecinin ardından Nisan’da yatırılacak. Peki diğer önlemler neler? Coronavirüsle mücadele kapsamında hangi ekonomik tedbirler alınacak? Emekli, yaşlı ve tüm çalışanları ilgilendiren detaylar haberimizde.

Devlet salgına karşı düğmeye bastı. Hiç kimsenin sıkıntıya düşmemesi için gereken tedbirleri aldı.

EMEKLİYE 1500 TL

2 MİLYON KİŞİYE 1000 TL

NİSAN'DA 1000 TL

BEDAVA MASKE VE KOLONYA

RAPORLAR VE REÇETELER UZATILDI

YAŞLIYA EVDE KONTROL

3 AY MAAŞ DEVLETTEN





EMEKLİYE AYDA 1.500 TL

Coronavirüse karşı topyekün seferberlik uygulayan hükümet, toplumun tüm kesimlerini koruyan, destekleyen önemli adımlar atıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 milyarlık ekonomiyi güçlendirme paketi; emeklileri, çalışanları, işletmeleri, maddi durumu yetersiz kesimleri korumaya aldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, atılacak adımların detaylarını duyurdu:







MECLİS SÜRECİ VAR: Nisan'dan itibaren en düşük emekli maaşını bin liradan bin 500'e çıkarmış olacağız. Bu konuda TBMM süreci bulunuyor. Sürecin tamamlanmasının ardından Nisan ayında maaşlar yatırılacak.





YAŞLIYA GÜNLÜK KONTROL: Engelli merkezleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri, huzurevleri, çocukevleri ve kadın konukevlerinde hem hijyen hem gerekli mesafe kurallarına, yani 14 kurala harfiyen uyuyoruz. 400'ü aşkın huzurevimiz var, her birini günlük kontrol ediyoruz.







RAPORLAR-REÇETELER UZADI: Kronik hastalarımızın ilaç ve tıbbi cihaz erişimini kolaylaştırmak adına var olan, devam eden sağlık raporlarının devamını sağladık. Yine reçetelerde de devamını sağladık. Engelli raporlarını da otomatik uzattık.



2 İLDEN BAŞLIYOR: Yaşlılara kolonya ve maske temini konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile işbirliği içerisindeyiz. Dağıtıma ilk olarak Ankara ve İstanbul'dan başlanacak.





1.000'ER TL ACİLEN DAĞITILACAK

Bakan Selçuk, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak 2 milyar liralık ek kaynağın dağıtımına ilişkin detayları da şöyle açıkladı:



EN GEÇ AY BAŞINDA: Toplumun en alt kesimi için 2 milyar liralık dağıtım söz konusu olacak. 43 değişik sosyal yardımlaşma programımız var. Hedefimiz 2 milyar lirayı, Mart'ın sonuna gelmeden, en geç Nisan ayı başında dağıtmak.





LİSTE HAZIR: Zaten tespit edilmiş, periyodik olarak yardım yaptığımız 2 milyon vatandaşımız var. Ama herhangi bir ihtiyaç doğduğunda onların da aylık periyodik payları artırıldı, hiçbir vatandaşımızı dışarıda bırakmayacağız.



1.000'ER LİRA ÖDENECEK: Sosyal yardımlarda ek 2 milyar liralık kaynağın dağıtımında şartları taşıyan ihtiyaç sahibi hanelere biner lira destek vereceğiz.





'HABER VERMEDEN GELMEYİZ'

'Yardım' adı altında hırsızlık girişimleri gibi haberlerin geldiği, bunların istismar alanı olabildiğinin ifade edilmesi üzerine Bakan Selçuk, bu durumlarda derhal Aile, Sağlık ve İçişleri bakanlıklarının ihbar hatlarının aranmasını istedi. Yardım yapacak tüm bakanlıkların üniformaları, kartları ve düzeneklerinin bulunduğunu ifade eden Selçuk, "Biz zaten öncesinde telefonla bildireceğiz" dedi.







İŞÇİLERİNİ KORU MAAŞ DEVLETTEN

Coronavirüs'ten etkilenen tekstilden perakendeye, konaklamadan sinematiyatroya, özel kreşten gündüz bakımevine, ulaşımdan yiyecek-içecek sektörüne kadar geniş bir alanda üretime ara veren veya işletmesini kapatan patronların istihdamı koruma kaydı ile işçilerinin 3 aylık maaşını (brüt maaşın yüzde 60'ı) devlet ödeyecek. Bakan Selçuk, hem işverene hem de çalışana destek için kısa çalışma ödeneği ve telafi çalışmasını devreye aldıklarını belirterek, "Kısa çalışma ödeneği, işin belli periyotlarda durdurulması veya yavaşlatılması durumunda devreye giren bir ödeneğimiz. Biz bunun bütün sektörlere daha fazla fayda sağlaması için belirli koşullarında esneklikler de sağlayacağız" diye konuştu.







4 AY TELAFİ İMKANI

İSTİHDAMDA sürekliliği temin etmek için 4 aya çıkarılan telafi çalışma süresi de işverene nefes aldıracak. Selçuk, "O zaman zarfında işçimizin, çalışanımızın daha az çalışarak daha sonraki 2 ay boyunca bunu telafi ettiği süreç. Bu süreci 4 aya çıkarıyoruz" dedi.







İŞ BAŞVURULARI İNTERNETTEN

DİJİTAL ortamda 200'e yakın hizmet sunduklarını aktaran Selçuk, "SGK ve İŞKUR'un birçok hizmetine dijital ortamda ulaşabiliyorsunuz. Bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Özellikle kamu işçi alımlarında lütfen başvurularınızı birimlerimize, binalarımıza gelerek değil, İŞKUR'un sayfasından yapın" dedi.