Milyonlarca emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi ve erken maaş ödemeleri bugün başlıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine emekli aylıkları ve ikramiyeleri 14-18 Nisan'da yatırılırken, memur emeklilerine ise 19 Nisan'da ikramiyeleri ödenecek. Emeklilere ek ödeme dahil en az 7 bin 500 lira maaş yatırılırken, ikramiye ödemesi de 2 bin lira olacak. Emekli aylığı bağlanan EYT'liler de bu ödemelerden yararlanacak.





E-DEVLET'TEN TAKİP İMKANI

Emeklilik işlemi tamamlanan EYT'lilere ayın 1'i ile tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen maaş alma tarihi arasındaki dönem için hesaplanan fark ödemeleri yatırılmaya başlamıştı. Bu ödemeleri almayanlar aylık ve ikramiyeleriyle birlikte bu farkı da bankadan çekebilecek. EYT'liler durumlarını e-Devlet'teki 'Emeklilik Durumu' ve 'Emeklilik Aylık Bilgisi' bölümlerinden takip edilebilecek. Fark ödemesi de 'Emekli Günlük Ödeme Sorgulama' bölümünden kontrol edilebilecek.





PROMOSYON DA HAFTAYA

Seçtiği bankanın şubesinden ya da mobil uygulamasından promosyon başvurusu yapan EYT'liler, emekli aylığı ödemesini takip eden 2-3 iş günü içerisinde bu ödemelerini de alabilecek. Başvurusunu yapan EYT'liler haftaya promosyonunu almış olacak. Mevcut kampanyalara göre emekli maaşı 7 bin 500-9 bin 999 lira aralığında olanlar 4 bin 500 ile 9 bin lira arasında promosyon alabilecek.

10 bin lira ve üzeri emekli aylığı olanlar ise 5 bin ile 10 bin lira arasında promosyon ödemesinden yararlanabilecek. Emeklilik işlemi tamamlanamayanların bir hak kaybı olmayacak. Bu kişilere 1 Nisan'dan itibaren biriken maaş ve ikramiyesi verilecek.

KODLA DA ALINACAK

EYT'liler emeklilik başvurusu sırasında seçtiği bankaya giderek ödemelerini alabilecek. Bankalar emekli aylığı bağlanan EYT'lilere ATM'lerden QR koduyla da parasını çekme imkanı sunuyor. Bunun için bankanın mobil uygulamasını indirmek gerekiyor.

MAAŞ VE İKRAMİYE TAKVİMİ

Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olan SSK'lılar: 14 Nisan



Ödeme günü 21, 22, 23 olan SSK'lılar: 15 Nisan



Ödeme günü 24, 25, 26 olan SSK'lılar: 16 Nisan



Ödeme günü 25 ve 26 olan Bağ-Kur'lular: 17 Nisan



Ödeme günü 27 ve 28 olan Bağ-Kur'lular: 18 Nisan



Emekli Sandığı'nın ikramiyesi: 19 Nisan