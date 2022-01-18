Emekli maaş zamları ne zaman yatacak? Kim ne kadar maaş alacak? 2500 TL altında maaş alan emekliler...

Ocak, çalışanlar ve emekliler için kazanç ayı oldu. Tüm çalışanların maaşları artarken, vergisiz asgari ücret de hayata geçti.

Emekli ve memurlara da zamlarına ilave artışlar devreye alındı. Bu ilave artışların Meclis maratonu sürüyor, yani henüz yürürlüğe girmedi.

Bu arada emeklilere zamlı maaş ödemeleri de başladı. Yeni maaşlarla ilgili sorularınızın cevapları şöyle:

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALDI?

Zam oranını 6 aylık enflasyon belirledi.

Temmuz ile Aralık arasında oluşan 6 aylık enflasyon da yüzde 25.47 oldu. Bu durumda tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı bu ay yüzde 25.47 arttı. Ayrıca seyyanen bir artış daha geldi. Ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı ödemesi bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükseltildi. Böylece oransal zamdan sonra 2 bin 500 liranın altında kalan maaşlar bu seyyanen zam ile 2 bin 500 liraya tamamlanacak.

AYLIĞI 2 BIN 500 LİRANIN ALTINDA OLAN HERKES SEYYANEN ARTIŞ ALIR MI?

Yüzde 25.47 artışın yansıtılmasının ardından maaş 2 bin 500 liranın altında kalmaya devam ederse seyyanen artış devreye girecek. Örneğin;

Aralık maaşı: 2.250 TL

Zamlı maaş: 2.250 x % 25.47 = 2.823,07 TL

Yeni ödeme: 2.823,07 TL

Aralık maaşı: 1.800 TL

Zamlı maaş: 1.800 x % 25.47 = 2.258,46 TL

İlave ödeme: 2.500 - 2.258,46 = 241,54 TL

Yeni ödeme: 2.500 TL

MEMUR EMEKLİSİNİN ZAMMI NASIL HESAPLANDI?

Memur emeklileri memurlar gibi toplu sözleşmede belirlenen zammı alıyor. Ocak artışı yüzde 5 zam ve enflasyon farkı olarak belirlenmişti. Ancak memurların ve memur emeklilerinin yüzde 5'lik toplu sözleşme artışı Meclis'teki teklif ile yüzde 7.5'e yükseliyor. Böylece toplam zam yüzde 30.95 oldu.

İLAVE ZAMLAR MAAŞLARIN İÇİNDE OLACAK MI?

Memurlar ve memur emeklilerine 2.5 puanlık artış ve emeklilere 2 bin 500 lira taban maaş için yasa tasarısı Meclis'te bulunuyor. Yasa henüz yürürlüğe girmediği için SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25.47, memurlara yüzde 27.91 oranında zamlar yatırılacak. Memurlar için 2.5 puanlık artış, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2 bin 500 lira taban maaş ayarı bu ödemelerin içinde olmayacak. Daha sonra bu ilave artışlar maaşlara eklenecek. Burada bir hak kaybı olmayacak. Memur emeklileri de bu ay başında hiç zam yansıtılmadan maaşlarını almıştı. Tüm zam farkları önümüzdeki günlerde ödenecek.

EŞTEN VE ANNE BABADAN MAAŞ ALANLAR NASIL HESAPLANACAK?

SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 25.47, Emekli Sandığı'ndakiler yüzde 30.95 zam alacak. Alt sınır aylığındaki 2 bin 500 lira sınırı ise dosya bazında uygulanacak. Ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar, bu uygulamadan hisseleri oranında yararlanacak. Örneğin; yüzde 50 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı bin 250 liradan, yüzde 75 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı da bin 875 liradan az olamayacak.

ARTIŞA OCAK AYARI

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen yasa teklifine göre; memurlara ve memur emeklilerine yüzde 2.5'lik ilave artış 1 Ocak 2022 itibariyle geçerli olacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine 2 bin 500 lira taban aylık düzenlemesi de Ocak ödeme dönemi itibariyle yürürlüğe girecek.Yani memurların, emeklilerin kaybı olmayacak.