SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK SİNYALİ!
Haberler Ekonomi Videoları

EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK SİNYALİ!

Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2024, 21:01 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2024, 21:01

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye'deki emeklilik sisteminin daha adil ve sürdürülebilir hale getirilmesi için Avrupa ülkelerindeki uygulamaların dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Emeklilik reformu, haftalık çalışma süresi ve yargı süreçlerinde yapılacak olası değişikliklerle ilgili önemli mesajlar verdi. İşte detaylar...

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye'deki emeklilik sisteminin sürdürülebilirliği konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Güler, emeklilik sisteminin dünya ortalamalarıyla uyumlu hale getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, Avrupa ülkelerindeki uygulamaların dikkate alınması gerektiğini belirtti. Dünya genelinde her 3-4 çalışana karşılık bir emekli düşerken, Türkiye'de bu oranın 2 çalışana 1 emekli şeklinde olduğuna dikkat çekti. Bu dengesizliğin, sistemin uzun vadeli sürdürülebilirliğini tehlikeye attığını ifade eden Güler, prim miktarı, yaş ve ödeme süresi gibi kriterlerin gözden geçirilerek daha adil bir sistemin inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Gelişmiş Ülkelerin Emeklilik Modelleri Örnek Alınmalı

Abdullah Güler, Türkiye'de emeklilik yaşının 40'lı, 45'li ve 50'li yaşlarda başladığını, ancak gelişmiş ülkelerde emeklilik yaşının genellikle 65-70 aralığında olduğunu belirtti. Bu durumun, emeklilik sisteminin sürdürülebilirliği açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Güler, Türkiye'nin de benzer bir yaklaşımı benimsemesi gerektiğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle en düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olarak belirlendiğini, ancak bu desteğin kalıcı hale getirilmesi ve daha dengeli bir emeklilik sisteminin kurulması gerektiğini ifade etti.

Haftalık Çalışma Saatlerinde Değişiklik Yok

Kamuoyunda haftalık çalışma saatlerinin düşürülmesiyle ilgili iddialara da değinen Güler, böyle bir düzenlemenin şu an için gündemde olmadığını belirtti. Ancak, pandemi süreciyle birlikte bazı sektörlerde esnek ve kısa süreli çalışma modellerinin gündeme geldiğini, bu tür düzenlemelerin belirli meslek grupları için değerlendirilebileceğini ifade etti. Güler, genel olarak haftalık çalışma saatleriyle ilgili herhangi bir değişiklik planı olmadığını vurguladı.

Yargı Süreçlerinde Hızlanma Çalışmaları

Abdullah Güler, adam öldürme, uyuşturucu ticareti ve çocuk istismarı gibi suç dosyalarının doğrudan Yargıtay'a gönderilmesine ilişkin bir düzenlemenin olmadığını, ancak yargı süreçlerinin hızlandırılması için bazı önerilerin değerlendirildiğini belirtti. Güler, Bölge İstinaf Mahkemeleri'nin kurulmasının ardından ceza davalarının büyük çoğunluğunun istinaf süreciyle tamamlandığını, ancak 5 yıl ve üzeri cezalarla ilgili davaların Yargıtay'a temyiz edilmek üzere gönderildiğini söyledi. Yargılamanın hızlanması için yapılan önerilerin, adil yargılanma ve savunma hakkını ihlal etmeyecek şekilde ele alınması gerektiğini belirtti.

SIRADAKİ VİDEO
YENİ TAKSİ SİSTEMİ!
29.08.2024Perşembe
EKK toplantısı sonrası yazılı açıklama!
28.08.2024Çarşamba
Piyasalar haftaya nasıl başladı? Borsa, dolar, Euro ve altında seyir ne yönde?
26.08.2024Pazartesi
Altın için kritik gün! Gözler Jackson Hole toplantısında! İşte detaylar…
23.08.2024Cuma
Devlet 2 yıl üst üste ekilmeyen tarım arazilerini kiraya verecek! Araziler nasıl kiralanacak?
22.08.2024Perşembe
Bunlar da Var
Kaya Çilingiroğlu’nun ev sahibi ile mahkemelik oldu! Kirası herkesi şaşırttı 02:49
Kaya Çilingiroğlu mahkemelik oldu
31.08.2024Cumartesi
Narin Güran’ın bulunmasını kim istemiyor? Aile çapraz sorguya alındı! Narin’in annesi ve amcası gözaltına alındı 04:43
Narin'in amcası gözaltına alındı!
31.08.2024Cumartesi
Bahçelievler Devlet Hastanesi acil servisine saldırı 03:17
Hastane aciline saldırı
31.08.2024Cumartesi
Kim Milyoner Olmak İster’de Kadir İnanır sorusu yarışmacının sonu oldu! Yeşilçam’ın o filmini bilemedi sosyal medyada gündem oldu 03:35
Kim Milyoner Olmak İster'de Kadir İnanır sorusu yarışmacının sonu oldu!
31.08.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA