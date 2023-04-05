RAMAZAN İMSAKİYE
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Emeklilerin aylık maaş ve ikramiye ödemelerini alacakları tarihleri belli oldu |VİDEO

Emeklilerin aylık maaş ve ikramiye ödemelerini alacakları tarihleri belli oldu |VİDEO
05.04.2023 15:45

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Son dakika haberi... Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? sorusu yanıt buldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihleri açıkladı.

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Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin 14-19 Nisan'da ödeneceğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bayram ikramiyeleri için ödeme tarihlerini yayınladı.

2023 yılı Nisan ayı için:

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri:
- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,
- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,
- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde,

BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri:
-Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,
- Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,

EMEKLİ SANDIĞI kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19/4/2023 tarihinde ödenecektir.

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