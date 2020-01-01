SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı son dakika açıklaması ve en düşük emekli maaşları oldukça fazla merak ediliyor. Emekliler, memur ve memur emeklileri büyük merakla Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekliyor. 2019'un ikinci yarısında enflasyonun yüzde 5'i aşması nedeniyle memurların maaşlarına fark yansıyacak. Bu bağlamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı, Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre yüzde 6,29 olacak. Eğer Merkez Bankası'nın beklentisi gerçekleşirse maaşlar; 74 ile 356 lira arasında artacak. 2020'de de Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiyeyi cebine koyacak.

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