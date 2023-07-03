Torba yasa teklifi olarak Meclis Başkanlığı'na sunulması planlanan düzenlemenin de TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nun ardından da Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Siyasi partilerin haftalık grup toplantıları da salı ve çarşamba günleri gerçekleştirilecek.

KADEMELİ ARTIŞ BEKLENTİSİ

En düşük memur maaşı 22 bin TL'ye yükseltilecek. Diğer memurlara göreve, unvana, mesleki kariyer kriter, dereceye göre kademeli artış bekleniyor. Refah payı artışı da zam oranlarını belirleyecek.

BAKAN IŞIKHAN: KISA SÜREDE MECLİS'E GETİRİLMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ

Konuyla ilgili Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, "Torba yasada inşallah sunacağız. Meclis'e kısa sürede getirilmesini sağlayacağız. Süreye bağlı kalmamız lazım. Tatile girmeden çıkarmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Memura yapılacak zam doğrudan memur emeklilerine de yansıtılacak. En düşük emekli aylığının 7500 TL'ye yükseltilmesinin ardından yüksek prim ödeyen emeklilerin mağduriyetini önlemeye yönelik bir dizi düzenleme bu teklifte yer alacak. Düzenlemenin temmuz ayının ilk haftası Meclis'e sunulması bekleniyor.

Teklif komisyonda görüşüldükten sonra genel kurulda ele alınacak.

İŞTE KONUŞULAN ZAM ORANI

Peki bu rakamın üzerinde kalan memurlara ne kadar zam verilecek? Zamlardan emekliler nasıl etkilenecek? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

En düşük memur maaşına HAK-İŞ toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı kamu işçisinden düşük kalmayacak şekilde enflasyona ezdirmeyecek şekilde hakkaniyetli bir zam yapılacağı müjdelerini vermişti bize.

Buna göre taban aylığını 15 bin TL'ye çıkarılacak daha sonrasında enflasyonla refah payı eklenmiş olacak. Oransal bazda yüzde 86'ye varan bir zam söz konusu. Fakat bununla ilgili üst kademede olanlar nasıl zam alacak? İşte orada da şöyle bir formülasyon var kulis haberleri var.

Memurun görevine ünvanına derece ve kademesine göre bazı zamlar yapılacak buna seyyanen zam da eklenmesi söz konusu. Bununla ilgili enflasyon verisi haziran ayında belirleyici unsur ama şu an haziran ayı net olmadığı için önümüzdeki hafta netleşeceğinden dolayı kabaca söylüyorum 5 aylık 13.13'lük bir fark var bu kesin cepte.

ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yani bir öğretmenimiz 1'in dördüncü kademesinde ise şu an 15 bin 793 TL maaş alıyor 5 aylık enflasyon verisiyle 17 bin 866.62 lira bu kesin cepte ama bunun üzerine bir refah payı ve seyyanen bir zam eklentisi söz konusu.

Yüzde 30 ile 35 arasında bir refah payı ile beraber zam beklentisi var. Kulis haberlerine göre buna eklenti olarak 5 bin TL, 7 bin TL veya 8 bin TL de seyyanen bir zam olasılığı var. Dolayısıyla her derece kademede olan memurlarımızın maaşları farklı oranda artmış olacak.

Yine SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinde de buna benzer bir yöntem olacak. Çünkü onlardaki maaş zamlarıyla alakalı 7 bin 500 TL'ye nisan 2023'te artırılmıştı o dönemde 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alanlara bir zam yapılmamıştı.

Bu demek değildir 7 bin 500 TL'nin altında olanlara zam yapılmayacak diye. Orada da kök maaşlar devreye girmiş olacak. Örneğin 6 bin 500 TL kök maaşı olan bir SSK ve BAĞ-KUR emeklisi yüzde 30'luk bir zam alırsa 1.950 lira bir rakam gelmiş olacak. Dolayısıyla 8.450 lira olacak.

KADEMELİ ZAM

7.500 TL'nin üzerinde maaş alanlara da kademeli bir zam söz konusu olacak. Orada da şöyle bir formül öngörülüyor.

7.500 TL ile 10 bin TL arasında alana yüzde 45, 10 bin TL ile 15 bin TL arasında alana yüzde 40 yani 5'er bin liranın yüzde 5 düşümü şeklinde olacak bir formül var.

Bu arada yine kulis haberleriyle ilgili en düşük maaşı da 10 bin TL'ye yükseltilmesiyle ilgili haberler dönüyor. 7 bin 500 TL olan taban aylık kısmıyla alakalı 10 bin TL'ye çıkarılması kulis haberi olarak şu an dönüyor.

NE ZAMAN SONUÇLANIR?

Önümüzdeki hafta bir torba yasa olacak. Bu ayın 15'ine kadar bunun sonuçlanacağını tahmin ediyoruz. Eklenti olarak söyleyebileceğimiz yüzde 30-35 arasında bir zam öngörüsü ben tahmin ediyorum.

TORBA YASADA NELER VAR? A HABER'DE ANLATTI

Meclis bayramdan sonra yoğun bir mesaiye başlayacak.

En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması, emeklilere yapılacak zam, işverene verilecek 500 liralık destek gibi, önemli konular gündemde olacak.

Ve hemen ardından Meclis'e kapsamı çok daha geniş ikinci bir torba yasa gelecek. Torba yasada neler olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

İLK PAKETTE NELER VAR?

İki torba yasadan bahsediyoruz. Birincisi temmuzun 5'inden sonra hemen gelmesi gerekiyor çünkü temmuzda maaşlar zamlı olarak ödenecek.

5-6 maddelik bir torba olacak. Orada önce memurların taban maaşının 22 bin TL'ye çıkartılması meselesi olacak.

İkincisi temmuzun 5'inde enflasyon belli olduktan sonra emekliye ve memura verilecek refah payı ile ilgili bir düzenleme olacak.

Üçüncüsü 500 TL'lik asgari ücret desteği olacak.

Dördüncüsü de SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin 7.500 TL ve üzerinde alanlara kademeli bir artış bunun içinde olacak.

Beşincisini de ekleyebiliriz SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine taban maaş artışı olabilir burada. Benim de tahminim 7.500 TL'nin 10 bin TL'ye çıkartılması şeklinde.

Dolayısıyla onun altında alanlar seyyanen bir artışla oraya tamamlanacak. Ama burada önemli olan beklentileri büyüten bir refah payı var.

O tabii temmuzun 5'inde açıklanacak enflasyona göre şekillenecek. Az çok tahmin edebiliyoruz. 15,26 çıktı 5 aylık enflasyon 6 aylık enflasyonun da 19,20 çıkmasını bekliyoruz.

Dolayısıyla bunun üzerine 10-15 puanlık bir refah payı bekliyorum. Emeklilerin ve memurların maaş artışının yüzde 30-35 arasında bir yerde olmasını bekliyorum refah payı ile birlikte.

Ama bu taban maaşlara yapılacak artış yüzde 50'leri 80'leri bulacak memur taban maaşına artış.

Orada şunu soruyor herkes o da biraz kafa karıştırıyor. 11.848 TL en düşük memur maaşı bunun 22 bin TL'ye çıkması demek aşağı yukarı yüzde 90 artış demek.

Bütün memurlara yüzde 90 mu artış yapılacak? Cevap şu hayır. Taban maaşa yapılacak ondan sonraki üstündeki maaşlar enflasyon farkı toplu sözleşme artışı ve refah payı alacak. Dolayısıyla burada sadece taban maaş artışı yapılmış olacak.

İKİNCİ PAKETTE NELER VAR?

İkinci paket önemli. Daha geniş ekonominin diğer alanlarıyla ilgili yine seçim beyannamesinde yer al o müjdelerle ilgili müjdeler olacak.

Aile gençlik bankası kurulacak. Birçok şeyin de kaynağını oluşturacak.

Ev kadınlarının sosyal güvencesi primlerinin desteklenmesi, annelere yıpranmayla birlikte biraz erken emeklilik kademeli bir yaş düşüşü gelecek.

Taşerona kadro var. 3600 ek gösterge meselesi var. Birinci dereceye çıkacak memurların 3600 göstergeye otomatik olarak geçmeleri yer alacak.

SSK, BAĞ-KUR prim eşitliği söz konusu. 5 yıllık bir erken emeklilik söz konusu. Evlilik kredisi söz konusu.

6 AYLIK ORANA GÖRE MEMUR MAAŞLARI

Toplu sözleşme kapsamında memurların zammı yüzde 16.30 tahmin edilirken, bu orana refah payı da eklenecek. En düşük maaş yaklaşık yüzde 85 artışla 22 bin lira olacak şekilde tüm memurlara ek artış söz konusu olacak. Refah payı yansıtılmadan önceki maaşlar şöyle olacak…

Şube müdürü (üni. mez.) 1/4

Mevcut maaş: 20.724,00 TL

Yüzde 16.30 zamlı maaş: 24.102,01 TL

Memur (üni. mez.) 9/1

Mevcut maaş: 12.632,00 TL

Yüzde 16.30 zamlı maaş: 14.691,02 TL

Uzman öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 18.246,00 TL

Yüzde 16.30 zamlı maaş: 21.220,10 TL

Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 15.793,00 TL

Yüzde 16.30 zamlı maaş: 18.367,26 TL

Başkomiser 3/1

Mevcut maaş: 20.873,00 TL

Yüzde 16.30 zamlı maaş: 24.275,30 TL

Polis memuru 8/1

Mevcut maaş: 18.235,00 TL

Yüzde 16.30 zamlı maaş: 21.207,31 TL

Uzman doktor 1/4

Mevcut maaş: 24.743,00 TL

Yüzde 16.30 zamlı maaş: 28.776,11 TL

Hemşire (üni. mez.) 5/1

Mevcut maaş: 15.611,00 TL

Yüzde 16.30 zamlı maaş: 18.155,59 TL

Mühendis 1/4

Mevcut maaş: 21.295,00 TL

Yüzde 16.30 zamlı maaş: 24.766,09 TL

Teknisyen (lise mez.) 11/1

Mevcut maaş: 13.142,00

Yüzde 16.30 zamlı maaş: 15.284,15

Profesör 1/4

Mevcut maaş: 34.057,00 TL

Yüzde 16.30 zamlı maaş: 39.608,29 TL

Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut maaş: 20.139,00 TL

Yüzde 16.30 zamlı maaş: 23.421,66 TL

Vaiz 1/4

Mevcut maaş: 16.615,00 TL

Yüzde 16.30 zamlı maaş: 19.323,25 TL

Avukat 1/4

Mevcut maaş: 19.968,00 TL

Yüzde 16.30 zamlı maaş: 23.222,78 TL

Not: Eş ve 2 çocuk dahil.