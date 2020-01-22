Emekli promosyon zammı var mı? 2020 yılı emekliye en fazla promosyon ücreti veren banka hangisi? Gözler yeni ayda! 22.01.2020 11:55

13 milyon emekliyi ilgilendiren promosyon görüşmeleri Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Bankalar Birliği arasında gelecek ay yapılacak - Emeklilere banka promosyonu verilmesinin mimarının kendileri olduğunu ifade eden Türkiye Emekliler Derneği yetkilileri, promosyon görüşmelerinde masada olmak istiyor. Şu anda en fazla promosyon ücretini veren banka TEB oldu. TEB emekli maaş promosyonu 850 TL – 1.000 TL aralığında değişiyor. Emeklilere kampanyalar adı altında, bir emekli maaş müşterisi arkadaşını getirene 100 TL nakit ödeme yapan TEB, 2020 yılında en yüksek emekli maaş promosyon ödemesini 1.100 TL'ye yükseltiyor. Peki 2020 yılı emekliye en fazla promosyon ücreti veren banka hangisi? Emekli promosyon zammı var mı?

Banka promosyonu ve bayram ikramiyesi emekliler için ek gelir kapısı oldu. Emeklilere yılda 2 kez ikramiye ödenirken, 3 yılda bir de maaş için seçilen bankadan promosyon alınıyor. Emekli aylığı bağlanan, "Maaşımı 3 yıl sizden alacağım" taahhüdünü vererek promosyonu cebine koyuyor. Maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken, bazı bankalar kampanyalarla tutarı artırıyor. Maaşını taşıyıp, ek ürünler kullanan emekliler için mevcut kampanyalara göre 700 liraya varan ödeme yapılıyor. Milyonlarca emekli için de ikinci ödeme yaklaşıyor. Bu bağlamda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Bankalar Birliği, emeklilerin aylıkları karşılığında bankalardan aldığı yeni promosyon miktarlarını şubat ayında belirleyecek.

EMEKLİ PROMOSYONU ŞUBATTA BELLİ OLACAK!

3 yıllığına 1000 lira aylık alanlara 300, 1000 ila 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak uygulanan banka promosyonunda birçok emeklinin sözleşme süresi şubat ayı itibarıyla sona erecek. 13 milyon emekliyi ilgilendiren görüşmeler SGK ile Türkiye Bankalar Birliği arasında gelecek ay başlayacak. Müzakereler sonucunda emeklilerin aylıkları karşılığında alacakları yeni promosyon miktarları belirlenecek.

- "Bankaların dayatmalarına izin verilmemeli"

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Sekreteri Gazi Aykırı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emeklilere banka promosyonu verilmesi konusunu ilk olarak kendilerinin gündeme getirdiğini söyledi. Haklı taleplerinin 2017'de hayata geçirildiğini anımsatan Aykırı, mimarı oldukları bu hakkının takipçisi de olmaya devam ettiklerini vurguladı. Yaşanan ekonomik gelişmeler ve aradan geçen 3 yılın ardından promosyon miktarlarının cazibesini yitirdiğini ifade eden Aykırı, şöyle konuştu:

"Promosyon konusunda bankaların tek taraflı dayatmalarına izin verilmemeli. Önümüzdeki ay başlayacak görüşmelerde TÜED olarak biz de masada olmak istiyoruz. Emekliler olmadan belirlenecek bir promosyon miktarının sosyal yanı eksik kalacaktır."

Aykırı, yeni promosyon miktarlarının tespitinde kamu çalışanlarına yapılan ödeme oranlarının da dikkate alınmasını özellikle istediklerini sözlerine ekledi.

- 13 milyon emekliye 300 milyar lira ödendi

Yaklaşık 13 milyon emekliye geçen yıl aylıkları karşılığında 300 milyar lira civarında ödeme yapan SGK'nin emeklilere bu yıl 350 milyar lira aylık ödemesi öngörülüyor. Kurum, geçen yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri kapsamında da emeklilere 21,4 milyar lira ödeme yapmıştı.

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Uygulamanın başladığı Mart 2017'de ödeme alan emekliler, ikinci promosyon için gün sayıyor. Milyonlarca emekli Mart 2020'den itibaren yeniden ödeme almaya hazırlanırken, tutara zam beklentisi taşıyor.



Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bankalarla masaya oturarak taban promosyonda artışa gitmesi beklentisi bulunuyor.



Ayrıca bazı bankaların rekabetle promosyonda 700 liranın üstüne çıkması bekleniyor.

2020 EMEKLİLERE EN YÜKSEK PROMOSYON ÖDEMESİ YAPAN BANKA HANGİSİ?

Emeklilere en yüksek promosyon ödeyen banka, 1.100 TL ile TEB bankası oldu. 2020 yılında en az 850 TL emekli maaş promosyon ödemesi yapan TEB, en yüksek 1.000 TL promosyon ödemesine ek 100 TL ödeme yaparak toplam promosyon ödemesini 1.100 TL'ye çıkarıyor.

TEB EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU 2020 NE KADAR, KAÇ LİRA?

1.000 lira altında emekli aylığı alanlara TEB emekli maaş promosyon ödemesi 2020 tutarı 850 TL

1.000 – 2.000 lira aralığında emekli aylığı alanlara TEB emekli maaş promosyon ödemesi 2020 tutarı 925 TL

2.000 lira ve üzeri emekli aylığı alanlara TEB emekli promosyon ödemesi 2020 tutarı 1.000 TL

2020 HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYON DEMESİ YAPACAK?

2020 emekli promosyon ödemeleri için bankalar son tekliflerini birer birer oluşturmaya başladı. Yeni yılda emekli promosyon tekliflerinin yanı sıra yakınını getirene de ek ödeme teklifi hazırlayan banklar, yeni dönemde emeklilerle yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

QNB Finansbank: Emeklilere önümüzdeki dönemde 700 - 800 TL arasında promosyon ödemesi gerçekleştireceği belirtiliyor. Yakınını getirene ise Finansbank, 125 TL ek ödeme yapacak.

Akbank, Denizbank, Şeker Bankası, İş Bankası ve ING: Emeklilere 450 TL promosyon ödemesi yapması ön görülüyor.

Halk Bankası: 1.000 TL altında emekli maaşı alanlara 300 TL, 1.000 TL ile 2.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 375 TL, 2.000 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 450 TL tutarında promosyon ödemesi gerçekleştirecek.

VakıfBank: 1.000 TL altında emekli maaşı alanlara 300 TL, 1.000 TL ile 2.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 375 TL, 2.000 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 450 TL tutarında promosyon ödemesi gerçekleştirecek.

Ziraat Bankası: 1.000 TL altında emekli maaşı alanlara 300 TL, 1.000 TL ile 2.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 375 TL, 2.000 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 450 TL tutarında promosyon ödemesi gerçekleştirecek.

Fibabank: Maaşa göre 330, 415,500 TL promosyon ödemesi yapıyor.

Denizbank: 450 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca yakınlarını deniz banka getirenlere ek 100 TL ödeme gerçekleştirecek.

İş Bankası: 450 TL'ye vara promosyon ödemesi yapacak.

ING: Emeklilere 450 TL'ye vara promosyon ödemesi gerçekleştirecek. Ayrıca 2 fatura için otomatik ödeme talimatı verenler 250 TL, bir yakınını getirene 150 TL ING mobil kullananlara ise 50 TL ödeme yapacak.

EMEKLİ PROMOSYONU NEDİR?

Emekli maaşlarını bankalardan alan vatandaşlar için uygulamaya sokulan promosyon; maaşlarını anlaştıkları bankadan üç yıl almak şartıyla bir kereye mahsus olarak emeklilere verilen ödemeye denmektedir.

EMEKLİ VATANDAŞ PROMOSYON ALMAK İÇİN NE YAPACAK?

Emeklinin promosyonu alması için, öncelikle hesabının bulunduğu şubeye gidip sözleşme imzalaması gerekiyor.

Emekliler hangi bankadan emekli maaşlarını almak istiyorlarsa, o bankalarla yalnız bir protokol yapacaklar, 'Ben 3 yıl süresince maaşımı senden çekeceğim.' (Bankalar) Yalnız maaşını o bankadan çekme protokolü evrakı dışında başka hiçbir evrak istemeyecekler. Böyle bir evrak isteyen bankayla da emekli maaşı protokolü yapmasınlar. bankalar protokolü dışında hiçbir şart sürmeyecekler Dolayısıyla bürokrasi yok.