Emekliye promosyon zammı! Hangi banka kaç para veriyor? 22.01.2020 11:53

Milyonlarca emekliye promosyon müjdesi geliyor. SSK SGK ve Bağkur emekli maaşı promosyon zammı vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda promosyonda tutarlar değişiyor. Emeklilerin büyük bölümü ikinci ödeme için gün sayarken, promosyona zam hazırlığı başladı. Yeni emekli olanlar da bankalardan emekli oldukları tarih itibarıyla promosyonlarını almışlardı. Promosyon, ‘3 yıl boyunca maaşın aynı bankadan çekilmesi’ şartına dayalı olarak ödeniyor. Dolayısıyla 1 Mart 2017’de ilk promosyonunu alan emekliler, 39 gün sonra yani 1 Mart 2020 itibarıyla ikinci promosyona hak kazanacak. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Bankalar Birliği şubatta masaya oturacak.

Hangi banka kaç para promosyon veriyor? Sorusu milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Emekliye ikinci promosyonda geri sayım başladı. 1 Mart 2020 itibarıyla yeni ödemeler yapılacak. Promosyonda 2020 tarifesi SGK ile bankaların görüşmelerinden sonra belli olacak. Emekli de pazarlık masasında olmak istiyor. Şimdiden 1.250 lirayı gözden çıkaran bankalar var... 13 milyon emeklinin promosyonu için düğmeye basıldı. Maaşa göre 300-375-450 lira olan taban tutarlar zamlanacak. SGK ve bankalar arasındaki görüşmeler Şubat'ta yapılacak. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

1 Mart'ta yenileniyor

Yeni emekli olanlar da bankalardan emekli oldukları tarih itibarıyla promosyonlarını almışlardı. Promosyon, '3 yıl boyunca maaşın aynı bankadan çekilmesi' şartına dayalı olarak ödeniyor. Dolayısıyla 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 39 gün sonra yani 1 Mart 2020 itibarıyla ikinci promosyona hak kazanacak. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Bankalar Birliği şubatta masaya oturacak.

Masada olmak istiyor

Müzakereler sonucunda 13 milyon emeklinin aylıkları karşılığında alacakları yeni promosyon miktarları belirlenecek. Masada bu sefer emekliler de yer almak istiyor. Tıpkı toplu sözleşme zammı veya asgari ücret tespit komisyonu gibi bir yapının oluşturulmasını isteyen emekliler, promosyona yapılacak zammın bu kapsamda uzlaşmayla belirlenmesinden yana. Emekli dernekleri promosyonun ne olması gerektiği konusunda taleplerini de şimdiden açıklamaya başladı.

İstenen bankaya taşınabilir

Emekliler promosyon almış olsa dahi maaş aldığı bankayı istediği zaman değiştirebilir. Bunun için maaş almak istedikleri bankanın şubesine giderek hesap açmaları ve maaş aldığı bankaya bu isteği bildirmeleri gerekiyor. Bu durumda aradan geçen süreye göre hak edilen promosyon tutarı hesaplanıyor, kalan kısım maaştan düşülüyor. Yeni banka vaat ettiği promosyonu peşin ödeyeceğinden emekli artıya geçmiş oluyor.

Kamu zammı örneği

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Sekreteri Gazi Aykırı, yaşanan ekonomik gelişmeler ve aradan geçen 3 yılın ardından mevcut promosyon miktarlarının cazibesini yitirdiğini söyledi. TÜED olarak masada olmak istediklerini belirten Aykırı, "Yeni promosyon miktarlarının tespitinde kamu çalışanlarına yapılan ödeme oranlarının da dikkate alınmasını özellikle istiyoruz. Promosyon tutarı bize göre en az 1 maaş kadar olmalı" dedi.

Şimdiden 1.250 lira

Emekli vatandaşlar yeni promosyon oranlarının açıklanmasını heyecanla beklerken, bankaların da rekabeti giderek kızışıyor. QNB Finansbank, emekli maaşını üç yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere 1.250 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor. Banka ayrıca emekli tanıdıklarının maaşını QNB Finansbank'a yönlendiren müşterilere, yönlendirdikleri emekli başına 125 TL olmak üzere toplamda 1.250 TL nakit kazanma fırsatı sunuyor. Bu durumda toplam kazanç 2.500 liraya çıkıyor.

Limitin üstünde

Diğer özel bankalar henüz yeni promosyon tutarlarını açıklamadı. Ama daha önce emekli maaşını taşıyanlara bir de otomatik ödeme talimatı vermesi koşuluyla 1.000 liraya kadar ödeme yapan bankalar vardı. 1 Mart itibarıyla bankaların nasıl bir tarife uygulayacakları merak ediliyor. Ayrıca özel bankaların çoğu, SGK ile yapılan müzakere sonucunda ortaya çıkan rakamın üstünde bir promosyon ödemeyi vaat ediyor.

2020 EMEKLİLERE EN YÜKSEK PROMOSYON ÖDEMESİ YAPAN BANKA HANGİSİ?

Emeklilere en yüksek promosyon ödeyen banka, 1.100 TL ile TEB bankası oldu. 2020 yılında en az 850 TL emekli maaş promosyon ödemesi yapan TEB, en yüksek 1.000 TL promosyon ödemesine ek 100 TL ödeme yaparak toplam promosyon ödemesini 1.100 TL'ye çıkarıyor.

TEB EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU 2020 NE KADAR, KAÇ LİRA?

1.000 lira altında emekli aylığı alanlara TEB emekli maaş promosyon ödemesi 2020 tutarı 850 TL

1.000 – 2.000 lira aralığında emekli aylığı alanlara TEB emekli maaş promosyon ödemesi 2020 tutarı 925 TL

2.000 lira ve üzeri emekli aylığı alanlara TEB emekli promosyon ödemesi 2020 tutarı 1.000 TL

2020 HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYON DEMESİ YAPACAK?

2020 emekli promosyon ödemeleri için bankalar son tekliflerini birer birer oluşturmaya başladı. Yeni yılda emekli promosyon tekliflerinin yanı sıra yakınını getirene de ek ödeme teklifi hazırlayan banklar, yeni dönemde emeklilerle yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

QNB Finansbank: Emeklilere önümüzdeki dönemde 700 - 800 TL arasında promosyon ödemesi gerçekleştireceği belirtiliyor. Yakınını getirene ise Finansbank, 125 TL ek ödeme yapacak.

Akbank, Denizbank, Şeker Bankası, İş Bankası ve ING: Emeklilere 450 TL promosyon ödemesi yapması ön görülüyor.

Halk Bankası: 1.000 TL altında emekli maaşı alanlara 300 TL, 1.000 TL ile 2.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 375 TL, 2.000 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 450 TL tutarında promosyon ödemesi gerçekleştirecek.

VakıfBank: 1.000 TL altında emekli maaşı alanlara 300 TL, 1.000 TL ile 2.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 375 TL, 2.000 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 450 TL tutarında promosyon ödemesi gerçekleştirecek.

Ziraat Bankası: 1.000 TL altında emekli maaşı alanlara 300 TL, 1.000 TL ile 2.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 375 TL, 2.000 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 450 TL tutarında promosyon ödemesi gerçekleştirecek.

Fibabank: Maaşa göre 330, 415,500 TL promosyon ödemesi yapıyor.

Denizbank: 450 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca yakınlarını deniz banka getirenlere ek 100 TL ödeme gerçekleştirecek.

İş Bankası: 450 TL'ye vara promosyon ödemesi yapacak.

ING: Emeklilere 450 TL'ye vara promosyon ödemesi gerçekleştirecek. Ayrıca 2 fatura için otomatik ödeme talimatı verenler 250 TL, bir yakınını getirene 150 TL ING mobil kullananlara ise 50 TL ödeme yapacak.

EMEKLİ PROMOSYONU NEDİR?

Emekli maaşlarını bankalardan alan vatandaşlar için uygulamaya sokulan promosyon; maaşlarını anlaştıkları bankadan üç yıl almak şartıyla bir kereye mahsus olarak emeklilere verilen ödemeye denmektedir.

EMEKLİ VATANDAŞ PROMOSYON ALMAK İÇİN NE YAPACAK?

Emeklinin promosyonu alması için, öncelikle hesabının bulunduğu şubeye gidip sözleşme imzalaması gerekiyor.

Emekliler hangi bankadan emekli maaşlarını almak istiyorlarsa, o bankalarla yalnız bir protokol yapacaklar, 'Ben 3 yıl süresince maaşımı senden çekeceğim.' (Bankalar) Yalnız maaşını o bankadan çekme protokolü evrakı dışında başka hiçbir evrak istemeyecekler. Böyle bir evrak isteyen bankayla da emekli maaşı protokolü yapmasınlar. bankalar protokolü dışında hiçbir şart sürmeyecekler Dolayısıyla bürokrasi yok.