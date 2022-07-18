Milyonlarca emekli ve memurun beklediği Temmuz zammı netleşti. Memurların hemen ardından emekliler de zamlı maaşlarını almaya başlıyor. İlk ödeme SSK emeklilerine yapılacak. En düşük 3.500 TL hesaplara yatacak. Bu ay yapılan zamla birlikte memurlar ve memur emeklilerinde yüzde 41.69, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 42.35 zam yapıldı. Maaşlarının yüzde 4'ü kadar ek ödeme alan emekliler, bu tutardaki farkı da bu ay hesaplarında görecek. Ek ödemeler emeklilerin net maaşı üzerinden yapılıyor. İşte Tahsis numarasına göre emekli maaş ödeme takvimi 2022!