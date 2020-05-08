Emekli maaşları bayram öncesi ödenecek! İşte Emekli maaşı alma günleri! Emekli tahsis no sorgulama...

08.05.2020 16:05

Mayıs ayı SGK, SSK ve Bağkur emekli maaşı yatma tarihi hakkında son dakika açıklaması yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Emeklilerimizin aylıklarını öne çekerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz." şeklinde görüş bildirdi. SSK'lılar 15-20 mayıs tarihleri arasında, Bağ-Kur'lular da 21-22 Mayıs'ta emekli aylığı alacak. Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek. İşte emekli maaşı alma günleri! Emekli tahsis no sorgulama...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Emeklilerimizin aylıklarını öne çekerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz." şeklinde görüş bildirdi. Emekli aylık ödeme takviminin belli olmasıyla birlikte en çok araştırılan konulardan biri de tahsis numarası oldu. Emekli ödemeleri, adayların tahsis numaralarına göre gerçekleşecek. Peki tahsis numarası nedir? Tahsis numarası nasıl sorgulanır? E-Devlet üzerinde sorgulama yapabilmek için sisteme girdikten sonra SGK'nın hizmetleri arasında evrak takibi sorgulaması ile SGK Tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünü de kullanabilirsiniz. Bu menüden emeklilik işlemleri seçeneğini tıklayıp evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.

TAHSİS NUMARASI NEDİR?

Tahsis numarası; SGK tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek adına belirlenmiş numaradır. Emekli tahsis numaranızı öğrendikten sonra son rakamına bakarak emekli maaşınızı hangi gün alabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Kamu kurumlarında gerçekleştirilen pek çok işlemi online olarak yapabilme fırsatı sunan e Devlet, tahsis numarasının da öğrenilmesini kolaylaştırıyor.

TAHSİS NUMARASI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

E-Devlet üzerinde sorgulama yapabilmek için sisteme girdikten sonra SGK'nın hizmetleri arasında evrak takibi sorgulaması ile SGK Tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünü de kullanabilirsiniz. Bu menüden emeklilik işlemleri seçeneğini tıklayıp evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. Eğer maaş günü cumartesi gününe denk geliyorsa cuma, pazar gününe denk geliyorsa pazartesi günü ödeme alırlar.

Tahsis numarasının son rakamına göre;

- 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde

- 3 ve 1 olanlar her ayın 26'sında

- 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

- 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlar yatırılır.

SSK EMEKLİLERİ MAAŞLARINI HANGİ TARİHLERDE ALIYOR?

4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir.

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,

Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,

Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir

EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ NE ZAMAN?

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde