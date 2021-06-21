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Ekonomiye katkısı 500 milyon lira! En değerli madenlerden biri: Ponza

Ekonomiye katkısı 500 milyon lira! En değerli madenlerden biri: Ponza
21.06.2021 15:16
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Türkiye'nin ponza rezervinin yüzde 70'i Nemrut Dağı eteklerinden Bitlis'in Tatvan ve Ahlat ilçelerinden çıkarılıyor. Birçok ile gönderilen ponza inşaat, ısı ve ses yalıtımında kullanılırken Nemrut Dağı eteklerinden çıkarılan ponzanın ekonomiye yıllık katkısı ise 500 milyon lira. Van Gölü Ponza Ocağı işletme sahibi Murat Barut "Ponzanın gelecek yıllarda en değerli madenlerden biri olacağı kanaatindeyim. Sektörlerde değerlendirilirse Bitlis ve bölgede 1 milyon insan bundan ekmek kazanır" ifadelerini kullandı.


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