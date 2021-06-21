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Nemrut Dağı eteklerinden çıkarılan ponzanın ekonomiye katkısı 500 milyon lira

Türkiye'nin ponza rezervinin yüzde 70'i Nemrut Dağı eteklerinden Bitlis'in Tatvan ve Ahlat ilçelerinden çıkarılıyor. Birçok ile gönderilen ponza inşaat, ısı ve ses yalıtımında kullanılırken Nemrut Dağı eteklerinden çıkarılan ponzanın ekonomiye yıllık katkısı ise 500 milyon lira.

AA
21.06.2021 13:07 - Son Güncelleme: 21.06.2021 13:14
Nemrut Dağı eteklerinden çıkarılan ponzanın ekonomiye katkısı 500 milyon lira

Bitlis'in Tatvan ve Ahlat ilçelerinde volkanik Nemrut Dağı eteklerinden çıkarılarak birçok ile gönderilen ponza ekonomiye yılda 500 milyon lira katkı sağlıyor.

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Nemrut Dağı eteklerinden çıkarılan ponzanın ekonomiye katkısı 500 milyon lira

Türkiye'de ponza rezervinin yaklaşık yüzde 70'nin bulunduğu Bitlis'te, inşaat, ısı ve ses yalıtımında kullanılan ponzanın, katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülerek ekonomiye katkısının artırılması hedefleniyor.

Nemrut Dağı eteklerinden çıkarılan ponzanın ekonomiye katkısı 500 milyon lira

Nemrut Dağı'nın eteklerindeki ocaklardan çıkarılarak bims yapılmak üzere tırlarla yurdun dört bir yanına gönderilen ponzanın, inşaatın yanı sıra ilaç, tarım, barut ve temizlik gibi birçok sanayide kullanılması amacıyla çalışma yürütülüyor.

Nemrut Dağı eteklerinden çıkarılan ponzanın ekonomiye katkısı 500 milyon lira

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Dağdağan, AA muhabirine, kentte zengin ponza yataklarının bulunduğunu, dünya rezervinin yüzde 15'nin Türkiye'de, ülkedeki rezervin yüzde 70'nin de Bitlis'te bulunduğunu söyledi.

Nemrut Dağı eteklerinden çıkarılan ponzanın ekonomiye katkısı 500 milyon lira

Ponzanın literatürde 120-130 sektörde kullanılan değerli bir malzeme olduğuna dikkati çeken Dağdağan, şöyle konuştu: "Tarım, ilaç ve savunma sanayisine kadar birçok sektörlerde kullanılıyor. 25'e yakın ruhsatlı işletme sadece bims üretimi yapıyor. 4 yıl önce Bitlis Eren Üniversitesi ile yaptığımız çalıştayda ponzanın farklı ürünlerde kullanılabileceğini gördük.