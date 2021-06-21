Nemrut Dağı eteklerinden çıkarılan ponzanın ekonomiye katkısı 500 milyon lira
Türkiye'nin ponza rezervinin yüzde 70'i Nemrut Dağı eteklerinden Bitlis'in Tatvan ve Ahlat ilçelerinden çıkarılıyor. Birçok ile gönderilen ponza inşaat, ısı ve ses yalıtımında kullanılırken Nemrut Dağı eteklerinden çıkarılan ponzanın ekonomiye yıllık katkısı ise 500 milyon lira.
21.06.2021 13:07
- Son Güncelleme: 21.06.2021 13:14
Ponzanın literatürde 120-130 sektörde kullanılan değerli bir malzeme olduğuna dikkati çeken Dağdağan, şöyle konuştu: "Tarım, ilaç ve savunma sanayisine kadar birçok sektörlerde kullanılıyor. 25'e yakın ruhsatlı işletme sadece bims üretimi yapıyor. 4 yıl önce Bitlis Eren Üniversitesi ile yaptığımız çalıştayda ponzanın farklı ürünlerde kullanılabileceğini gördük.