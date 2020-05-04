Dudak uçuklatan doğalgaz faturalarına gelen tepkiler üzerine İGDAŞ'tan pes dedirten açıklama!

04.05.2020 16:23

Koronavirüsle mücadele kapsamında elektrik ve doğalgaz sayaç okumalarının yapılmaması kararının hemen ardından gelen faturalar vatandaşı şoke etti. Gelen tepkiler üzerine açıklamalarda bulunan İGDAŞ bu kadarına da pes dedirtti. EPDK’nın kararını uygulamadıklarını itiraf eden İGDAŞ, Nisan ayını güneşli geçirmemize rağmen kullanımın çok olduğunu iddia etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle elektrik ve doğal gaz sayaçlarının ölçülmemesi kararının ardından faturalar önceki ayların ortalamasına göre gönderildi. Sayaç okuma yapılmadan kesilen faturalar, önceki aylara nazaran yüksek geldi.

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş ise bir açıklama yaparak, kabaran faturaları, evde kal uygulamasının getirdiği doğalgaz tüketimine bağladı.

İstanbul'da EPDK kararlarına uygun olarak kıyasen fatura düzenlenmesini gerektirecek şartların bulunmadığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Doğalgaz dağıtım piyasası mevzuatla çerçevesi çizilmiş, düzenleyici ve denetleyici kurum ve kurulların gözetim ve denetiminde bir piyasadır.

Dolayısıyla söz konusu piyasada faaliyet gösteren hiçbir kurumun, yasal mevzuat ve düzenleyici ve denetleyici kurum ve kurulların aksi yönde bir tasarrufu söz konusu dahi olamaz.

Doğal gaz tüketim miktarı ve karşılığı bedelin fatura düzenlemek suretiyle abonelerimize bildirimi yasal zorunluluktur.

Bu çerçevede, EPDK'nın geçmiş iki yılın ortalaması alınarak kıyasen fatura düzenlenmesi şeklindeki uygulaması, karantina gibi belli şartlara bağlanmıştır.

* İstanbul'da söz konusu şartları gerektiren bir durum meydana gelmemiştir.

"KURUMUMUZCA KIYASEN FATURA DÜZENLENMEMEKTEDİR"

Açıklamada, doğal gaz fatura bedellerinin, mevzuat hükümleri çerçevesinde ve mevzuatın belirlediği tarifelere uygun olarak belirlendiği belirtilerek şöyle denildi:

Dolayısıyla EPDK kararlarına uygun olarak kurumumuzca kıyasen fatura düzenlenmemektedir.

Daha önce de olduğu gibi gerçek tüketim üzerinden ve sayaçlar yerinde okunarak fatura oluşturulmaktadır.

Bu durum, bazı yayın organlarında ifade edildiği gibi EPDK kararının uygulanmaması değil; aksine EPDK kararının uygulanmasının bir gereğidir.

Doğal gaz fatura bedelleri, mevzuat hükümleri çerçevesinde ve mevzuatın belirlediği tarifelere uygun olarak belirlenmektedir.

Burada kurumumuz dahil hiçbir dağıtıcı firmanın herhangi bir inisiyatifi, mevzuat gereği söz konusu değildir.

"DOĞALGAZ TÜKETİMİ ARTTI" DENİLDİ

"Evde Kal" uygulamasının doğal gaz tüketimini günlük bazda artırdığını vurgulayan İGDAŞ'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Doğal gaz faturaları sayaç okuma tarihinden itibaren geriye dönük ortalama bir aylık bir süreyi kapsadığı için, örneğin 15 Nisan'da okunan bir sayaç geriye dönük olarak 15 Mart-15 Nisan dönemini kapsamaktadır.

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen corona virüsü salgınının etkilerini azaltmak amacıyla alınan tedbirler kapsamında, Evde Kal uygulaması doğal gaz tüketimini bu dönemde günlük bazda artırmıştır.

Bu durum özellikle salgına karşı tedbirlerin etkin olarak hayata geçirildiği 16-31 Mart ve 1 Nisan-15 Nisan dönemleriyle ilk corona virüsü vakasının görüldüğü 1-15 Mart dönemi gaz çekiş rakamları kıyaslandığında açıkça görülmektedir.

ÖDEME AÇIKLAMASI

Talep halinde abonelere gerekli ödeme kolaylıklarının ayrıca sağlandığını hatırlatan İGDAŞ, şu açıklamada bulundu:

Corona virüsü salgınını önleme tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde sayaç okuma işlemi gerçekleştirilmemektedir.

Yine salgın nedeniyle binalara girme ve sayaç okuma faaliyetleri normal zamanlara göre nispeten daha güç olabilmektedir.

Bu durum her ay 6.5 milyon aboneye hizmet veren kurumumuzun sayaç okuma günlerini ve dolayısıyla fatura sürelerini uzatmaktadır.

Talep halinde abonelerimize gerekli ödeme kolaylıkları ayrıca sağlanmaktadır.