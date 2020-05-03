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    • Ekonomi
    • 03.05.2020 11:56
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    • 03.05.2020 12:00
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    'li yönetimi doğalgaz faturaları üzerinden koronavirüs fırsatçılığına soyundu! Vatandaş isyan etti!

    Koronavirüsle mücadele kapsamında fatura okumalarına ilişkin alınan yeni kararlar alınmıştı. Alınan kararlarla birlikte uygulanmaya başlanan kıyasen faturalandırma vatandaşı isyan ettirdi. ’li yönetiminin iştiraki olan , havaların ısınmasına rağmen yüksek faturalar kesti. Vatandaşlar İmamoğlu yönetiminin koronavirüs fırsatçılığına soyunduğunu söyledi.

    Faturalar üzerinden koronavirüs fırsatçılığı!

    Koronavirüs salgınıyla birlikte fatura okumalarına ilişkin yeni karar alınmıştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun aldığı kararla kıyasen faturalandırılma yapılacaktı. Ancak 'nin iştiraki olan kıyasen fatura göndermeme kararı aldı. Havaların sıcak gitmesine rağmen de faturalar yüksek gelince vatandaşlar tepki gösterdi.

    Yüksek faturalarla karşı karşıya kalan vatandaşlar normalden 2-3 kat fazla gelen ve su faturalarında indirim yapılmasını bekliyor. 'da 300 lira doğal gaz faturası ödeyen kişilerin Nisan ayında 700 lira fatura ödemesi büyük sorun oluşturdu. İGDAŞ ise faturaların zamanında ödenmesi talebinde bulundu.

    Koronavirüs salgınıyla birlikte Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kıyasen faturalandırma yapılacağını açıklamıştı. Kıyasen fatura bir önceki senenin aynı dönemi ile iki sene önceki aynı ayın ortalaması alınarak kıyasen fatura kesilecekti.

    Yüksek tutarlı doğal gaz faturalarıyla karşılaşan vatandaşlar Nisan ayında az doğal gaz kullanmalarına rağmen yüksek fatura ödemek zorunda kaldı.

    İGDAŞ: KIYASEN FATURALANDIRMA YOK
    İGDAŞ'tan yapılan açıklamada "İGDAŞ olarak siz sayın abonelerimize kıyas fatura göndermiyoruz. Tüm sayaçlar yerinde okunmakta ve gerçek tüketimler üzerinden fatura düzenlenmektedir. Mart ayının soğuk geçmesi ve evde kal uygulaması nedeniyle, İstanbul'da doğal gaz kullanımı önemli ölçüde artmıştır. Değerli abonelerimizin bilgisine sunarız" denildi.

    İNDİRİM YAPILMASI BEKLENİYOR
    Koronavirüs nedeniyle zorunlu olarak evde kalan vatandaşlar doğal gaz ve su faturalarında indirim yapılması beklentisi içine girdi. Normalin çok üstünde gelen faturaları ödemekte zorlanan vatandaşlar 'den Milli Dayanışma ruhu kapsamında faturalarda indirim yapılmasını istiyor.

    Haberler Ekonomi CHP'li İBB yönetimi doğalgaz faturaları üzerinden koronavirüs fırsatçılığına soyundu! Vatandaş isyan etti!
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