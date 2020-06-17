Koronavirüs sonrası rekor üstüne rekor kıran altın ve borsa yatırımcıların ilgi odağı oldu. Yatırım yaparken bazı konularda dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem borsa yatırımcılarının endeksten daha çok hisseye bakmaları gerektiğini söyledi. Altın yatırımcısı için tüyo veren Erdem ''kısa vadeli değil orta uzun vadeli düşünün'' dedi. İşte Ekonomi Uzmanı Erdem'in çarpıcı açıklamaları...
Döviz, altın ve borsada beklenti ne? Uzman isim yorumladı
17.06.2020 10:57
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