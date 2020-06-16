Borsada yatırım yaparken nelere dikkat etmeli? BIST 100 endeksinde yeni zirve yakın mı?

16.06.2020 17:09

Koronavirüs salgını öncesi üst üste rekorlar kırarak 124 binin üstünü göre BIST 100 endeksi, salgın nedeniyle yaşanan belirsizlik ortamıyla birlikte 83 bin seviyesine kadar gerilemişti. Yeniden toparlanma sürecine giren endeks salgının etkilerinin hafiflemesinin ardından 110 bin sınırını aştı. A Haber canlı yayınına katılan Sermaye Piyasaları Uzmanı Dr. Berra Doğaner ve Stratejist Cüneyt Paksoy, borsada yaşanan gelişmeler ve yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken unsurları değerlendirdi.

Borsa İstanbul, salgında normalleşme süreciyle birlikte yeniden toparlanarak 110 bin sınırını aştı. Bugün de artışına devam eden BIST 100 endeksi 112 bin barajına kadar dayandı. A Haber canlı yayınına katılan Sermaye Piyasaları Uzmanı Dr. Berra Doğaner ve Stratejist Cüneyt Paksoy, borsada yaşanan gelişmeler ve yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken unsurları değerlendirdi.

YATIRIMCI BORSADA NELERE DİKKAT ETMELİ?

Dr. Berra Doğaner: Öncelikle borsamıza son dönemde katılan yatırımcılarıma hoşgeldiniz demek istiyorum. Uzun yıllardır bizlerin, borsanın, SPK'nın olmasını istediği bir dönem yaşıyoruz ve borsamıza yeni yatırımcılar geliyor. Bu süreç pandemi öncesinde başlamıştı. Bu yıl Ocak ve Şubat'ta 86 bin yeni yatırımcı geldi. 10 Mart'ta pandemi başladı ancak hız kesmeyerek Mart-Nisan'da 146 bin yeni yatırımcı geldi. İlk 2 ay 86 bin, izleyen 2 ay 146 bin. Nisan sonu itibarıyla 232 bin yeni yatırımcımız oldu. Toplam borsadaki yatırımcı sayısı da 1 milyon 400 bine yükseldi. Yani son 4 ayda yatırımcı sayısında yüzde 20'lik artış oldu. Ana neden faizlerin düşmesi ve yatırımcıların yeni arayışlara girmesi.

Nelere dikkat edilecek noktasında aklıma şunlar geliyor. Ocak-Şubat'ta gelenler nispeten deneyim kazandılar. En azından Mart'ta yaşanan düşüşü gördüler, deneyimi yaşadılar. Ancak daha sonra gelenler sadece yükselişi gördü. Ne alsalar kazandı gibi bir durum oluştu. Bu o kadar da sağlıklı bir durum değil. Dolayısıyla seçiciliği çok ön plana çıkartmak lazım. Bu yatırımcılar tam olarak hangi hisse senedini seçmeleri konusunda çok deneyimli olmayabilir. Bilhassa sosyal medyada bazı yorumcuların takipçisi oldular. Ancak bazı manipülatörler sosyal medyada yeni yatırımcılardan faydalanmak istiyor. Halbuki hisse senedine yatırım yapmak ciddi bir iştir. O şirkete ortak oluyorsunuz.

YÜKSELİŞ HAREKETİNİ NASIL YORUMLAMAK GEREKİR?

Cüneyt Paksoy: Önümüzdeki süreç, pandemi süreci atlatıldıktan sonra basılan paranın özellikle gelişen piyasalara realize olacağını göreceğiz. Özellikle üretim ve istihdam noktasında motivasyonunu kaybetmeyen ülkelerin borsa performansları pozitif ayrışma gösterecek. Borsa İstanbul da buna aday borsalardan biri. Ciddi yükselişte yerli payının oransal olarak yükseldiği, yabancı yatırımcının düştüğü bir yapı gözlemledik. Bu pozitif ama özellikle ikincil kağıtlarda, ciddi ekstrem primlerin oluştuğu bir yapı da izledik. Bu yapıya dikkat etmek gerekir. Borsayı önümüzdeki süreçte ciddi bir potansiyel olarak görüyoruz. Çünkü faizler düşük kalacak, enflasyonla mücadelede faizlerin biraz daha düşmesi mümkün olacak. Bu TL varlıklarda bakışı ve yapıyı borsa lehine değiştirecek.