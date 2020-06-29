29.06.2020 12:09

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Kovid-19 salgını nedeniyle güvenli liman olarak görülen altına talep patlamış ve altın fiyatları yükselmişti. Son günlerde dünya genelinde piyasalarda görülen gevşemeyle birlikte altın fiyatları düşecek mi artacak mı sorusu gündeme oturdu. Altının gram fiyatı yeni haftaya değer kazancıyla başlayarak 391 liradan işlem gördü. Döviz ve borsada son durum ne? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi.

Son dakika haberi... Altın fiyatları ne durumda? Gram altın ne kadar? Altın almalı mı satmalı mı? Döviz ve borsada son durum ne? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi.