Dolardan kaçış başladı! Türk Lirasına yatırım fırsatı çok

30.04.2020 09:56

Koronavirüs salgınının etkisiyle küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikle birlikte gelişmekte olan ülkelerde yaşanan dolar kuru artışı vatandaşı ürküttü. Ancak uzmanlar mevcut seviyelerin dövizden TL'ye geçiş için son fırsat olduğunu söylerken, Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör de konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Salgın belirsizliğiyle dolar tüm dünyada yükseldi. İçerideki malum kesim elini ovuşturuyor. Ancak verilere göre, doların arttığı dönemde Döviz Tevdiat Hesapları (DTH) düşüyor. DTH, 10 Mart-24 Nisan arasında 9.5 milyar dolar azaldı. Yani dolardan kaçış başladı. Neden mi?



1- TL KARŞISINDA YÜKSELİŞ % 17

Yılbaşında kimsenin öngörmediği salgın belirsizliğiyle, dolar gelişen ülke kurlarının tamamına karşı yükseldi. Ancak ona rağmen TL'ye yansıma yüzde 17'yle sınırlı kaldı. Şimdi Türkiye salgın sonrası normalleşmeye çok yakın. Bunu uluslararası kuruluşlar da söylüyor. Dolayısıyla ilerleyen günler küresel piyasa fiyatlamalarında Türkiye'nin pozitif ayrışmasını güçlendirebilir. Türkiye'de sanayi firmaları da birer birer üretime dönüyor. Tüm bunlar dövizden TL'ye geçiş için mevcut seviyelerin 2020'nin son fırsatı olabileceğine işaret ediyor.









2- KURA SALDIRI YOLU KAPALI

Biliyorsunuz, Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun aldığı tedbirlerle yabancıların spekülatif kur operasyonlarının yolu kesildi. Yabancılar artık tezgah üstü döviz takas mekanizması ve türev ürünlerle TL'ye operasyon çekemiyor. Bankaların yabancılarla Dolar/TL swap limitleri de kısıtlandı. Yani hem TL'nin yurtdışına verilip açığa satılmasının önüne geçildi, hem de kaynakların yurt içinde kalması sağlandı. Merkez'in bankalara sağladığı döviz kapasitesi güçlendirildi. Artık kontrolsüz yükseliş görmek neredeyse olanaksız.





3- HÂLÂ YÜZDE 30 ZARARDALAR

Yüksek fiyattan dolar almaya kalkan hep zarar ediyor. Hatırlayın, Ağustos 2018'de 7 TL ve üzerinden dolar alan vatandaşlar, 2 yıldır anaparasını kurtaramadı. Reel olarak şu anda bile % 30 zarardalar.



4- TL'YE YATIRIM FIRSATI ÇOK

TL'de alternatif yatırım fırsatları da çok… Borsa İstanbul, 24 Nisan seansını 1.4 cent ile 2008 yılındakiyle aynı dip seviyede tamamladı. Endeksin dolar bazındaki tarihi rekoru ise bugünkü kurla 350.000'in üzerine denk gelen 5.1 cent. Yani endeks dolar bazında 3.5 kat yükseldiğinde tarihi zirvesine henüz yeni ulaşmış olacak. Gayrimenkul piyasası da benzer bir potansiyel taşıyor.