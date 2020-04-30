Altın fiyatları son dakika: Uzmanlardan kaygan zemin uyarısı! 30 Nisan altın fiyatları ne kadar oldu?

30.04.2020 10:16

Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle gözler uluslararası piyasalara çevrildi. Dünya piyasalarında risk iştahının artması nedeniyle uzmanlar altın için kaygan zemin uyarısı yapıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle, güvenli liman olarak görülen altına adeta hücum yaşanmıştı. Ancak son günlerde görülen gevşeme altında kısmi düşüşe yol açtı. Peki; 30 Nisan altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 30 Nisan gram çeyrek altın fiyatları!

Tarihi zirvesini gören altın için önemli uyarı! Altın fiyatları son aylarda hızla tırmanarak zirveyi görmüştü. Güvenli liman olarak nitelenen altın en sağlam yatırım aracı olarak nitelendirilmişti. Ancak son günlerde yaşanan ferahlama nedeniyle küresel piyasalarda risk iştahı da artmaya başladı. Bu da altın fiyatlarında düşüş anlamına geldi. Peki; 30 Nisan altın fiyatları ne kadar? 30 Nisan gram çeyrek altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz…

30 NİSAN ALTIN FİYATLARI!

SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,05 azalışla 382,20 liradan tamamladı.

İstanbul'da, dün kapanışta çeyrek altın 620,00 lira, Cumhuriyet altını 2.538,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,05 düşüşle 382,20 liradan işlem gördü.

ALTININ KİLOGRAMI 383 BİN 300 LİRAYA GERİLEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 383 bin 300 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 383 bin lira, en yüksek 384 bin 630 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 azalışla 383 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 562 milyon 212 bin 400,69 lira, işlem miktarı ise 1.496,73 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 562 milyon 415 bin 750,56 lira oldu.

Altın borsasında dün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İş Bankası ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

PETROL YÜKSELDİ, ALTIN YENİDEN 1,700 DOLARI AŞTI

Küresel piyasalarda risk iştahının ivme yitirmesiyle altının ons fiyatı yeniden 1,700 doların üzerine çıkarken, üretim kısıntılarının başlamasına bir gün kala petrol fiyatlarında da yön yeniden yukarıya döndü. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin günde toplam 9.7 milyon varillik üretim kısıntısı 1 Mayıs'ta başlayacak.

Ünlü Menkul Değer'in, "Ons altın 1,700 doların üzerinde tutunmaya çabalıyor" başlıklı eğerlendirmesinde, "1,690 dolara doğru geri çekilmesine karşın risk iştahının hafta başına kıyasla ivme kaybetmiş olması altının kısmen güç kazanmasını sağladı. Ancak kısa vadede 1715 doların aşılamaması durumunda teknik göstergeler geri çekilme eğiliminin devam edebileceğine işaret ediyor. Dolaysıyla göstergelerdeki zayıflığın henüz sona erdiğini söylemek zor. Artan likidite koşulları lehte bir durum yaratmaya devam ediyor olsa da risklerin hafiflemesi ve ekonomilerin yeniden açılması durumunda azalması muhtemel güvenli liman ihtiyacı altına güç kaybı olarak yansıyabilir" denildi.

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, ülkesindeki petrol üreticisi şirketlerin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin üretim kısıntısı kararı kapasamında, üretimlerini Şubat ayı kotalarına göre yüzde 19 kısacaklarını açıkladı.

Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Novak, gerek ülkedeki küçük petrol şirketlerinin, gerekse Rusya'da faaliyet gösteren uluslararası petrol şirketlerinin bu kısıntıdan muaf olmadıklarını, onların da belirlenen miktarlarda üretim kısıntısı yapacaklarını vurguladı.

Rusya Enerji Bakanı, OPEC+ Grubu'nun anlaşmasına karşın küresel petrol piyasalarındaki volatilitenin Mayıs ayında da sürmesini beklediklerinin altını çizdi.

Gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6.13 artışla 24.58 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolün varil fiyatı da yüzde 14.65 artışla 15.42 dolara yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.42 artışla 15.22 dolar,

- altın, yüzde 0.24 düşüşle 1,704.23 dolar,

- bakır, yüzde 0.43 artışla 5,208.50 dolar,

- platin, yüzde 1.54 artışla 784.45 dolar,

- paladyum yüzde 1.51 artışla 1,942.75 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise gram altın 382 lira, çeyrek altın 628 lira, Cumhuriyet altını da 2,507 liradan satılıyor.