Dolarda Trump azil kararı gelişmesi! 19 Aralık euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları 19.12.2019 11:22

Dolar son dakika... Haftaya 5.81 seviyesinde başlayan dolar kuru ilerleyen salı günü 5.90'ın üzerine tırmandı. Piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci yakından takip ediliyor. Dolar kuru 19 Aralık Perşembe gününe 5,9210 bandında başladı. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 19 Aralık güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... 19 Aralık Çarşamba günü yani haftanın dördüncü işlem gününde dolar/TL kuru ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Küresel piyasalar pozitif görünümünü korurken, ABD'de Başkan Donald Trump'ın azil sürecine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 19 Aralık güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

Analistler, ABD'de savunma bütçesinin, Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'dan da geçmesi sonrası ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin gerilebileceği endişelerinin döviz kurlarında yükselişe neden olduğunu bildirdi.