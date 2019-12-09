Dolarda son durum: 9 Aralık euro ve dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları alış-satış fiyatı 09.12.2019 09:17

Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta 5.7778 seviyesinde kapanan dolar kuru, 9 Aralık'a 5.7805 liradan başladı. Piyasalarda bu hafta açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı izlenecek. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 9 Aralık güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

Dolar son dakika... Dolar kuru geçtiğimiz hafta 5.7758 liradan tamamladığı haftanın ardından yeni güne 5.7805 seviyesinde başladı. Piyasalarda yakından izlenen ve TL'de yön belirleyici olabileceği düşünülen TCMB'nin 12 Aralık'taki yılın son faiz kararı yakından takip ediliyor. ABD-Çin arasında devam eden ticaret savaşına ilişkin gelişmeler de takip edilen diğer konular arasında. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar? İşte 9 Aralık güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Kendi yayımladığı takvime göre geçen cuma kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'ye ilişkin not açıklaması yapması bekleniyordu. Ancak kuruluş bu açıklamayı pas geçti. Dolayısıyla kurda beklenen 'not' hareketliliği yaşanmadı. Bugün ise piyasaları etkileyecek önemli bir veri açıklanmayacak.

Yurtdışında ise sabah saatlerinde dünyanın en büyük 2. ekonomisi olan Çin'de kasım itibarıyla ihracatta 4 ay üst üste düşüş yaşandığı açıklandı. Bu veri bir yandan küresel resesyon endişelerini artırsa da diğer yandan Çin'in ABD ile ticaret anlaşması yapmaya daha istekli olabileceği görüşü piyasalara hakim olmaya başladı.

Dolayısıyla ABD-Çin arasında devam eden ticaret savaşına ilişkin açıklamalar ve adımlar hafta boyunca piyasaların seyrini etkileyebilir.