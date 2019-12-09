9 Aralık altın fiyatı: Bugün altının ons, gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar? 09.12.2019 09:19

Altın fiyatları son dakika... Altın piyasasında, en düşük 272 bin lira, en yüksek 273 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, yüzde günü 0,11 artışla 273 bin 300 liradan tamamladı. Dünkü kapanışta 272,00 liradan işlem gören gram altın bugün 271,51 lirada bulunuyor. Gram altın, dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde, 273 liradan tamamladı. Altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.472,9 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatı ne kadar? İşte 9 Aralık canlı altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika... Kapalıçarşı'da işlem gören 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam gram altın fiyatı oldukça merak ediliyor. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 272,6 lira seviyesinde seyrediyor. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,12 artışla 272,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,12 değer kazancıyla 1.812,00 lira oldu. Geçen hafta 438,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 443,00 liraya yükseldi. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 8 Aralık canlı altın fiyatları alış-satış fiyatı... Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelir.

9 ARALIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Güncel altın fiyatları şu şekilde: