RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Ekonomi Videoları Doğalgaza ''Karadeniz gazı'' indirimi! Ücretsiz ve İndirimli doğalgaz imkanı sunan 4 formül

Doğalgaza ''Karadeniz gazı'' indirimi! Ücretsiz ve İndirimli doğalgaz imkanı sunan 4 formül

Doğalgaza ''Karadeniz gazı'' indirimi! Ücretsiz ve İndirimli doğalgaz imkanı sunan 4 formül
06.04.2023 12:58

OTOMATİK OYNAT

Ekonomi 00:54
İşte emekli aylıkları ve...
Ekonomi 02:23
700 bin işçiye Meclis SAYACI!...
Ekonomi 01:10
Emeklilerin maaş ve Bayram...
Ekonomi 04:40
Altın piyasası için yeni...
Ekonomi 00:14
Meclis'te yasalaştı! En düşük...
Ekonomi 03:16
Asgari ücrete ara zam ne kadar...
Ekonomi 03:12
Yeni asgari ücret ne kadar...
Ekonomi 00:40
Başkan Erdoğan'dan ''ARA ZAM''...
Ekonomi 05:32
Altın fiyatlarında yükseliş...
Ekonomi 02:14
EYT'liler ilk maaşlarını ne...
Ekonomi 02:23
EYT'liler dikkat! 2 bin TL...
Ekonomi 01:54
Emekliye 4 bin TL ikramiye

Karadeniz gazı için artık sayılı gün kalırken, Başkan Erdoğan 20 Nisan’daki törende vatandaşa müjdeler verecek. İndirimli ve ücretsiz doğalgaz imkanı sunan 4 formül gündemde...

Ekonomi Videoları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 Nisan'a denk gelen arefe günü Karadeniz gazının karaya çıkarılması töreninde yeni müjdeler olacağını açıklarken, ayrıntılar da netleşmeye başladı. Rezerv büyüklüğü 710 milyar metreküp, ekonomik değeri ise 1 trilyon doları aşan Karadeniz gazı 20 Nisan günü Zonguldak Filyos'ta kurulan Doğal Gaz İşleme Tesisi ile karaya ulaştırılacak.




GÖZLER ERDOĞAN'DA
Yerli doğalgazın şebekeye verilmesi ile birlikte nihayet Türkiye kendi doğalgaz kaynağına sahip olacağı gibi, 20 Nisan'da Başkan Erdoğan da vatandaşa yeni müjdeleri duyuracak. Erdoğan'ın, üzerinde çalışan 4 formülden vatandaşın işine en yarayacak olanları kamuoyuna açıklaması bekleniyor. Yapılan ilk çalışmada, tüm abonelere bir defaya mahsus olmak üzere 100'er metreküp doğalgaz (607 lira) hediye edilmesi düşünülürken, ikinci formülde ise konutlarda doğalgaza yüzde 15 gibi bir indirim üzerinde çalışıldığı ifade edildi. Bir diğer formül ise yıl sonuna kadar 8 ay boyunca her ay mutfak ve banyo kullanım ihtiyacı olan 25 metreküpün (152 lira) vatandaşa ücretsiz verilmesi. Bu formülde vatandaşa destek bin 216 lira olacak. Bir diğer formül ise Nisan ayı doğalgaz faturası ne gelirse gelsin fatura ücreti alınmaması yönünde. Formüller üzerinde çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

DENİZİN 2.200 METRE ALTINDAN GELECEK
TPAO ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü proje kapsamında karada ve denizde yaklaşık 10 bin kişi mesai harcadı. Denizin 2 bin 200 metre altından gelecek gazı ulusal şebekeye aktaracak BOTAŞ tesisleri de tamamlandı. Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne borularla Karadeniz'in 170 kilometre açığından aktarılan doğalgaz, Filyos'ta işlendikten sonra 36 kilometrelik BOTAŞ hattına aktarılacak. İstasyonda istenen basınca ayarlanan gaz, ardından şebekeye sunulacak.

SON DAKİKA