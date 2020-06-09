Destek ödemeleri başladı

09.06.2020 09:49

Virüs sebebiyle çalışamayan veya işsizlik maaşı alamayanlara verilen destek paraları dünden itibaren hesaplara yatırılıyor. Bakan Selçuk, 15 Mart 2020'den sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneği alamayan işçiler için nakdi ücret desteği ödemesinin yapıldığını hatırlatarak, "Ödemeleri kimlik numaralarının son hanesi; 0, 2 ve 4 olanlara 9 Haziran'da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Haziran'da yapacağız " dedi.