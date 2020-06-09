Destek ödemeleri başladı

Virüs sebebiyle çalışamayan veya işsizlik maaşı alamayanlara verilen destek paraları dünden itibaren hesaplara yatırılıyor. Bakan Selçuk, 15 Mart 2020'den sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneği alamayan işçiler için nakdi ücret desteği ödemesinin yapıldığını hatırlatarak, "Ödemeleri kimlik numaralarının son hanesi; 0, 2 ve 4 olanlara 9 Haziran'da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Haziran'da yapacağız " dedi.
Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin dün başladığını duyurdu. Selçuk Kovid- 19 ile mücadele sürecinde ödemelerin banka hesapları üzerinden, sistemde IBAN bilgisi eksik olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapıldığını belirtti. Bakan Selçuk, 15 Mart 2020'den sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneği alamayan işçiler için nakdi ücret desteği ödemesinin yapıldığını hatırlatarak, "Ödemeleri kimlik numaralarının son hanesi; 0, 2 ve 4 olanlara 9 Haziran'da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Haziran'da yapacağız " dedi.