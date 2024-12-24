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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan enflasyon açıklaması!
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması!

Giriş Tarihi: 24 Aralık 2024 13:25 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2024 13:25

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Turkuvaz Medya Merkezi’nde gerçekleştirilen 4. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri'ne video mesaj gönderdi. Yılmaz, 2027 milli gelir hedefinin 20 bin dolar olduğunu belirtti. Enflasyonla mücadele alanında da çalışmaların sürdüğüne vurgu yapan Yılmaz, "Dezenflasyon sürecinin devamında enflasyon oranının program döneminde tek haneli seviyelere düşmesini hedeflemekteyiz." ifadelerini kullandı. OVP kapsamında karbon emisyonlarını azaltma ve ulusal yeşil taksonomi oluşturma gibi strajeleri de hayata geçirdiklerine dikkat çeken Yılmaz iklim kanununun önümüzdeki dönemde Meclis'e geleceğini bildirdi.

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