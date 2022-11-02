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Çiftçilere müjde... Başkan Erdoğan'dan üreticilere yeni müjdeler! ''Destek ödemeleri...''

Çiftçilere müjde... Başkan Erdoğan'dan üreticilere yeni müjdeler! ''Destek ödemeleri...''
02.11.2022 13:28

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan: "Çiftçilerimize yaptığımız destekleme sistemini değiştirdik. Ödemeleri öne çekiyoruz" diyerek müjdeleri tek tek sıraladı.

Ekonomi Videoları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında üreticilere yeni müjdeler verdi.

Erdoğan şöyle konuştu:

"Çiftçilerimzie yaptığımız destekleme sistemini değiştirdik. Ödemeleri öne çekiyoruz. Hububat üreten çiftçilerimize destekleri bu yıl içinde ödemeye başlayacağız. Mazot ve gübre desteklerinin öne çekilmesiyle, çiftçilerimiz zorlanmadan üretim yapabilecekler.

Bunları her zeminde anlatacaksınız. Buzağı başına veilen temel desteği 500 liraya yükselttik. Tarımsal destek bütçemizi 1,8 milyar liradan 34 milyar liraya çıkardık.

Dijital dönüşüm hamlelerimize de devam ediyoruz. Üreticilerimiz desteklemeler için başvurularını elektronik devlet üzerinden yapabiliyor. 400 binin üzerinden çiftçimiz çiftçi kayıt belgesini oluşturdu.

Kooperatif marketlerimiz üretici ile tüketiciyi buluşturuyor. 1335 olan market sayısını en kısa sürede 2000'in üzerine çıkaracağız. 250 nokta ko-bakkal projemizle temel tüketim maddelerini bakkal formatında ulaştırmayı planlıyoruz.

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