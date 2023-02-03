Haberler Ekonomi Videoları Borsa İstanbul'da açığa satış işlemlerine düzenleme: Yukarı adım kuralı otomatik çalışacak!

Borsa İstanbul'da açığa satış işlemlerine düzenleme: Yukarı adım kuralı otomatik çalışacak!

Borsa İstanbul'da açığa satış işlemlerine düzenleme: Yukarı adım kuralı otomatik çalışacak!
03.02.2023 15:23

OTOMATİK OYNAT

Ekonomi 03:32
Altın fiyatlarında dalgalı...
Ekonomi 00:37
Ocak ayı enflasyonu açıklandı!
Ekonomi 01:49
Ticarete ilişkin düzenlemeler...
Ekonomi 02:00
Fed faiz kararını açıkladı!
Ekonomi 02:31
EYT'de komisyon görüşmeleri...
Ekonomi 01:31
SGK E-Devlet EYT başvuru ne...
Ekonomi 02:06
TOKİ Çanakkale KURA ÇEKİLİŞ...
Ekonomi 04:02
Yılın ilk FED faiz kararı...
Ekonomi 02:26
Yapılandırma teklifi...
Ekonomi 03:34
EYT'de 5000-5975 gün PRİM...
Ekonomi 04:13
EYT MECLİSE SUNULDU
Ekonomi 01:03
Enerji ve Tabii Kaynaklar...

Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksinin günlük kaybının yüzde 3 veya üzerinde olması durumunda açığa satış yapılabilen işlem sıralarında yukarı adım kuralının seans sonuna kadar otomatik uygulanacağını bildirdi.

Ekonomi Videoları

Borsa İstanbul'un, BIST 100 endeksine bağlı yukarı adım kuralı getirilmesine yönelik geliştirme hakkında yaptığı açıklama kurumun resmi internet sitesinde yayımlandı.

Açıklamaya göre, pay piyasasında BIST 100 endeksinin gün içerisinde önceki gün kapanış değerine oranla yüzde 3 veya üzerinde düşmesi durumunda açığa satış yapılabilen işlem sıralarında yukarı adım kuralı seans sonuna kadar otomatik uygulanacak.

İlgili uygulama yarından itibaren yürürlüğe girecek.

Yapılan değişiklik kapsamında güncellenen pay piyasası prosedürüne Borsa İstanbul'un internet sayfasından erişebilecek.

Yukarı adım kuralının getirildiği durumlarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

SON DAKİKA