Yılın son çeyreğindeki düşüşe rağmen, 2023'ü yüzde 35.6'lık yükselişle 7.470 puandan tamamlayan Borsa İstanbul, 2024'e de hızlı başladı.

Geçen hafta yüzde 4.39'luk yükselişle 9.045 puanla hem kapanış rekoru kıran hem de tarihi zirve yapan Borsa İstanbul, yeni haftada ise yüzde 0,98 yükselerek 9.134,22 puanla rekor seviyeden başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 88,25 puan ve yüzde 0,98 değer kazanarak 9.134,22 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,96 ve holding endeksi yüzde 1,03 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,50 ile madencilik olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,41 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli başladığını söyledi.

TÜRKİYE'NİN RİSK PRİMİNİN DÜŞÜŞÜ ÖNEMLİ ROL OYNADI

Öte yandan, geçen hafta gerçekleştirilen Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu ve Eximbank'ın borçlanma ihalelerine gelen güçlü taleple birlikte getirilerin öngörülerin oldukça altında gerçekleşmesi, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) düşüş eğiliminde hareket etmesinde önemli rol oynadı. CDS, haftaya 311 baz puandan başladı.

Bugün yurt içinde işsizlik oranı, yurt dışında ise ABD'de hazine bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.





Dünya Borsalar Birliği'nin verilerine göre BIST- 100 Endeksi son 1 ayda yüzde 16.93'lük yükselişle en fazla değer kazanan endeks oldu.

Borsa İstanbul'u yüzde 12.37 ile ABD'de yarı iletken ürünleri üreten 30 şirketin hisselerini içeren PHLX Semicon endeksi izledi. Shanghai B Endeksi yüzde 11.17 ile üçüncü oldu.





1 YILDA İKİYE KATLANDI

Borsa İstanbul, yıl başından bu yana da yüzde 21 getiri ile Arjantin Borsası ile birlikte dünyanın zirvesinde yer alıyor. Bu iki ülkeyi yüzde 15.4 ile Mısır, yüzde 11.94 ile Danimarka ve yüzde 10.26 ile Japonya izliyor.



Borsa İstanbul son 1 yıllık performansta ise yüzde 354.6 ile ilk sırada yer alan Arjantin'in ardından, yüzde 100.8 ile ikinci sırada yer alıyor. Borsa İstanbul, yıl içerisindeki en düşük seviyeye göre getiride ise yüzde 22 ile ilk sırada bulunuyor.



Borsa İstanbul, 3 Ekim 2023'te gördüğü 8.513 seviyesinin ardından, 27 Aralık 2023'te 7.260 puana gerilemişti. Bu dönemde yaşanan düşüş yüzde 14.7'ye ulaşırken, şirketlerin piyasa değeri de 326.1 milyar dolara (9.6 trilyon TL) inmişti. Endeks o tarihten bu yana yüzde 24.5 yükselirken, şirketlerin piyasa değeri de 9 trilyon 568 milyar liradan, 11.9 trilyon liraya çıktı. Piyasa değeri dolar bazında ise 63.1 milyar dolar artarak 389.2 milyar dolara ulaştı.





TARİHİN EN UZUN YÜKSELİŞİ

Borsa İstanbul, 2024'ü de değer artışıyla kapatması durumunda, tarihinde ilk defa 6 yıl art arda yükselerek rekor kırmış olacak.



2018'de yüzde 20.8 düşen endeks 2019'de yüzde 25.4, 2020'de yüzde 29, 2021'de yüzde 25.8, 2022'de yüzde 196.6 ve 2023'te ise yüzde 35.59 yükseldi. Borsa İstanbul 2024'te de şu ana kadar yüzde 21 yükseldi. Endeks 2018 sonundan bu yana yüzde 891.7 yükseldi.



YÜKSELİŞİN NEDENLERİ NELER?

Para politikasında normalleşme, ekonomi yönetimine güven.

Mevduat faizlerinde ocak ayında yaşanan düşüşlerin yatırımcıların ilgisini tekrar borsaya yöneltmesi.

Türkiye'nin batı ile ilişkilerinde yaşanan iyileşmenin önümüzdeki dönemde yabancı yatırımcıları pozitif etkileyeceği algısı.

Merkez Bankası Başkanı değişim sürecinin güven verici şekilde çözülmesi ve yeni başkanın, 'enflasyonla mücadeledeki sıkı politikanın devam ettirileceği' mesajı.

6 ayda 1 trilyon lira azalan kur korumalı mevduattan borsaya geçişlerin hızlanması.

Borsa İstanbul'un gelişmekte olan ülkelere göre yüzde 60 iskontolu olması.





YABANCI İLGİSİ DEVAM EDECEK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre 27 Ekim 2023-2 Şubat 2024 tarihleri arasındaki 14 haftada hisse senedi piyasasına 2 milyar 140 milyon dolarlık net yabancı girişi oldu. Yabancılar borsada 14 haftanın sadece 1'inde net satış yaptı.

Dinamik Yatırım Araştırma Müdürü Muammer Demir, "Son dönemde, yurt içerisinde ekonomi yönetiminde atılan adımların olumlu yansımaları ile birlikte yabancı yatırımcı ilgisinin orta vadede artmaya devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.



9.000 seviyesinin psikolojik bir eşik olarak takip edilebileceğini ifade eden Demir, "Endeksin bu seviye üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda orta vadede 9.200 ve 9.360 direnç bölgesi olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise orta vadede 8.930 ve 8.820 destek seviyeleri olarak takip edilebilir" diye konuştu. A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan ise, "Bu son yükselişle birlikte 8.500 puanı güçlü destek yapan endekste, psikolojik olarak da önemli olacağını öngördüğümüz 10.000 puan seviyesinin ilk hedef olacağı kanaatindeyiz" dedi.





5.8 MİLYAR $ GİRİŞ BEKLENİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; ATA Yatırım Yurt İçi Piyasalar Uzmanı Emre Ökten, yılbaşından bu yana hisse senetlerine 204 milyon dolar, tahvil ve repoya 384 milyon dolar net yabancı irişi olduğunu ifade ederek, "Yabancı girişlerinin, seçimlerden sonra hızlanarak 2023'ün toplamında olan 5.8 milyar dolarlık girişin üzerine çıkacağını düşünüyoruz" dedi.





Uygulanan para ve maliye politikalarının piyasa beklentisi ile paralel olması halinde, yabancı girişinin devamının geleceğini bildiren Ökten, "Önümüzdeki süreçte enflasyonun yılın ilk yarısındaki etkisiyle birlikte borsadaki yükselişin devamını getirebilir. Yılın ikinci yarısında ise, uygulanacak politikalardaki sıkılaştırma etkileri ve buna bağlı olarak enflasyondaki yavaşlama ihtimali, Borsa üzerinde bir miktar baskıya sebep olabilir. Sene sonu endeks tahminimiz 11 bin seviyeleri" dedi.