Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 60,97 puan artarak 8.087,24 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 30,45 puan ve yüzde 0,38 değer kazancıyla 8.056,72 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 7.962,26, en yüksek 8.108,23 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 artışla 8.087,24 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,12, hizmetler endeksi yüzde 0,16, sanayi endeksi yüzde 0,46, teknoloji endeksi yüzde 0,52 değer kazandı. BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 85,72 puan ve yüzde 0,99 kazançla 8.731,57 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 47'si prim yaptı, 53'ü geriledi. Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Sasa Polyester, Yapı ve Kredi Bankası, Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.