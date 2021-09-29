Borcu olanlar dikkat! Başvuru yap yüzde 90'ı silinsin! Son gün yarın
Yapılandırma fırsatında süre yarın doluyor. Sosyal güvenlik prim borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların 30 Eylül Perşembe akşamına kadar başvuruda bulunması gerekiyor. Sigorta primleri, genel sağlık sigortası, sosyal güvenlik destek primi gibi birçok borç yapılandırma kapsamına giriyor. Başvuruda bulunup borcunu yapılandıranlar peşin ödeme yaparsa gecikme zammının yüzde 90'ı siliniyor. İşte detaylar...
Yapılandırmada süre dolarken, 'uzatma olur mu, yeni bir yapılandırma daha çıkartılır mı?' soruları daha çok sorulmaya başlandı. Yapılandırmadan yararlanmak için 31 Ağustos, son başvuru tarihiydi ve bir ay uzatılarak, 30 Eylül'e ertelendi. Bugüne kadar da bir milyon kişi başvurdu ve 51 milyon liralık yapılandırma yapıldı.
Yeniden uzatma olur mu ya da yeni bir yapılandırma daha çıkar mı? Sürenin uzatılması ya da kısa vadede yeni bir yapılandırma çıkması şimdilik gündemde değil. O nedenle, borçlarını yapılandıracak olanların 30 Eylül tarihine kadar başvurması gerekiyor.
HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?
Peki, hangi borçlar yapılandırılacak? Bu yılın nisan ayı ve öncesi döneme ait; sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, sosyal güvenlik destek primi, ödeme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar yapılandırılabilecek.
YÜZDE 90'I SİLİNECEK
Hürriyet'in haberine göre yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı) üzerinden hesaplanıyor. Bu hesaplama üzerinden peşin ödeme yapılırsa gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde 90'ı siliniyor.
Yok, iki taksitle borç ödenirse, bu sefer Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanan ceza ve zammın yüzde 50'si siliniyor. Bundan yararlanmak için de ilk taksitin 30 Kasım'da ödenmesi gerekiyor.Örnekle anlatayım. Borcunuzu yapılandırdınız ve borcunuzun aslı 20 bin lira; Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanan gecikme cezası ve zammı da 5 bin lira.