Borcu olanlar dikkat! Başvuru yap yüzde 90’ı silinsin! Son gün yarın

Yapılandırmada süre dolarken, 'uzatma olur mu, yeni bir yapılandırma daha çıkartılır mı?' soruları daha çok sorulmaya başlandı. Yapılandırmadan yararlanmak için 31 Ağustos, son başvuru tarihiydi ve bir ay uzatılarak, 30 Eylül'e ertelendi. Bugüne kadar da bir milyon kişi başvurdu ve 51 milyon liralık yapılandırma yapıldı.