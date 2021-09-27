Borcu olanlar dikkat! Yapılandırma için son 4 gün: İlk taksit 1 Kasım’da

Vergi, sosyal güvenlik primi, trafik cezası, öğrenim kredisi, otoyol ve köprü kaçak geçiş cezası gibi kamuya olan borçların yapılandırılması için tanınan sürede son 4 güne girildi. Yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül mesai bitimine kadar ilgili vergi dairelerine başvurması gerekiyor. Vergi dairelerine başvuranların sayısı geçen hafta başında 4.5 milyonu geçerken yapılandırılan tutar da 110 milyar liraya yaklaştı. Peşin, birinci taksit ödemelerinin 1 Kasım'a kadar yapılması gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu borçları için ilk taksit ödemesi de en geç 30 Kasım'a kadar yapılacak. Yapılandırma ile vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kamu kurumlarına olan kesinleşmiş borçların cezaları kaldırılarak güncelleniyor ve taksitle ödeme imkânı sağlanıyor. İhtilafların sonlandırılması amacıyla dava safhasında olan alacaklar da yapılandırılarak ödenebiliyor. Hakkında vergi incelemesi bulunan mükellefler de incelemelerin bitmesinin ardından düzenlemeden yararlanabiliyor. Beyan dışı bırakılmış vergiler pişmanlıkla beyan edilerek taksitlendirilebilirken, 2016-2020 dönemi için matrah, vergi artırımı imkânı verilen düzenlemeyle artırımı yapanlar hakkında vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmıyor.