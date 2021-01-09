Haberler Video Ekonomi Videoları Bitcoin’i gelecekte ne bekliyor? Bitcoin fiyatları yükselecek mi? 9 Ocak BTC kaç para?

Bitcoin’i gelecekte ne bekliyor? Bitcoin fiyatları yükselecek mi? 9 Ocak BTC kaç para?

Bitcoin’i gelecekte ne bekliyor? Bitcoin fiyatları yükselecek mi? 9 Ocak BTC kaç para?
09.01.2021 12:06
Ana Sayfa 00:20
Boğaziçi eylemlerinde Gezi'yi...
Ana Sayfa 04:59
Denetleme kaçakları böyle...
Ana Sayfa 03:34
Trump'a kalıcı veto! Twitter...
Ana Sayfa 11:34
Akıncı rehineleri kurtarıyor
Ana Sayfa 24:59
İşte Canan'ın örgütünün kanlı...
Ana Sayfa 00:59
ABD'deki kanlı basını Trump ve...
Ana Sayfa 00:18
MİT Tırları davasında flaş! O...
Ana Sayfa 00:45
Hercai 54. bölüm 2. fragmanı
Ana Sayfa 00:45
Hercai 54. bölüm fragmanı
Ana Sayfa 00:56
Bakandan müjde! 14 ilaç daha.....
Ana Sayfa 09:02
Aleyna Çakır'ın adli tıp...
Ana Sayfa 02:01
TEM'de korkunç kaza! Yayaların...

Son dakika haberine göre kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, artan kurumsal alımlarla, 41,946 doları da aşarak yeni zirveyi gördü. Bitcoin ve diğer sanal para birimlerinin  önümüzdeki günlerde de gündemin en önemli maddeleri arasında yer alması bekleniyor. Peki Bitcoin'i önümüzdeki günlerde neler bekliyor? Bitcoin'in geleceği parlak mı yoksa kripto para birimini karanlık günler mi bekliyor? İşte detaylar...


Dijital para birimi Bitcoin'in son haftalarda çok hızlı değer kazanması ekonomi çevrelerinde ilgi uyandırıyor.

"Blockchain" (blok zincir) teknolojisine sahip bir kripto para birimi olan Bitcoin, 2009'dan beri kripto para piyasalarında işlem görüyor.

2008 yılında Satoshi Nakamoto müstear ismini kullanan bir kullanıcı tarafından piyasaya sürülen Bitcoin, ilk günden itibaren tartışmaların merkezinde yer aldı.

2020'nin Mart ayında 4 bin dolar civarında işlem gören Bitcoin, yeni yılın ilk günlerindeyse 40 bin dolar sınırını aşmış bulunuyor.

Kullanım alanları artmış olsa da Bitcoin henüz tüm finansal otoriteler tarafından onay almış değil.

Bitcoin ve diğer sanal para birimlerinin önümüzdeki günlerde de gündemin en önemli maddeleri arasında yer alması bekleniyor.

AA, Bitcoin hakkında merak edilenleri cevaplandırdığı çalışmasında Bitcoin'in geleceğini de masaya yatırdı.

Çalışmada konunun uzmanları Bitcoin'i son gelişmelerin ışığında ele alıyor.

Ekonomi Videoları