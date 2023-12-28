Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Muhtarlar Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında Merkez Bankası rezervlerine ilişkin de bir müjde paylaştı. Erdoğan, "Rezervler; 145 milyar 456 milyon dolara ulaşarak rekor kırmıştır. Bu rakamı daha da artıracağız. Hayat pahalılığının farkındayız. Bütçe imkanlarını zorlama pahasına çalışanların ve emeklilerin maaşlarında yüksek oranlı artışlara gittik." dedi. Öte yandan Merkez Bankası tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. İşte detaylar...