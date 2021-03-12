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Başkan Erdoğan Ekonomi Reform Paketi'nin maddelerini açıkladı: Kamuda tasarruf, vergi muafiyeti, BES desteği, yazılım hamlesi...

Başkan Erdoğan Ekonomi Reform Paketi'nin maddelerini açıkladı: Kamuda tasarruf, vergi muafiyeti, BES desteği, yazılım hamlesi...
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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, reform çalışmasının özünde ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunduğunu belirterek "Reel ekonomiyi daha da güçlendirerek, ithal girdi kullanımını azaltmış, yerli ve milli bir ekonomi hedefliyoruz" dedi. Başkan Erdoğan, "Reform paketimizde dar gelirli küçük esnafımıza yönelik bir vergi muafiyeti de yer alıyor." açıklamasında bulundu. Erdoğan, "Bireysel emeklilik sistemini çok daha geniş kesimlere yaygınlaştırıyoruz. Nüfusumuzun yüzde 25'ini oluşturan 18 yaş altındaki çocuklarımızın sisteme girebilmesinin önündeki engelleri kaldırıyoruz." açıklamasında bulundu. Başkan Erdoğan, tarımdan yazılıma, sanayiden dijital paraya birçok alanda reformları açıkladı.


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