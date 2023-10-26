Körfez ülkelerinde yatırımcı temaslarına devam eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne, ardından da Katar'a ziyarette bulundu. Şimşek'in son durağı ise Suudi Arabistan oldu. Riyad'da Future Investment Initiative Institute'un düzenlediği panelde konuşan Şimşek, "Yabancı yatırımlar geri dönecek ama zaman alacak" diye konuştu. Şimşek yeni ekonomi programı konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğine sahip olduklarını belirterek, programın sürekliliği konusunda endişelerin yersiz olduğunu söyledi.







TL DEĞER KAZANACAK

Sermaye girişlerinin Türk Lirası'nda reel değer kazancı yaratacağına dikkat çeken Şimşek, "Yeni normal, sağlam politikalarla güveni inşa etmek. Bu, nihayetinde portföy ve doğrudan sermaye girişlerine yol açacak. Sermaye girişleri dezenflasyon sürecini hızlandıracak, lirada reel değer kazancı yaratacak" dedi.



RADİKALLEŞME RİSKİ

Şimşek, İsrail-Hamas savaşının radikalleşme riskini artırdığını belirterek, uluslararası toplumu çatışmayı yatıştırmak ve iki devletli çözüme dayalı uzun vadeli barışçıl bir çözüm bulmak için daha fazlasını yapmaya çağırdı. Şimşek, "Bugün bölgemizde yaşananlar radikalleşme riskini artırıyor. Bölgemiz yeterince acı çekti, yeterince kan döküldü, yeterince savaş gördü" ifadesini kullandı.

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