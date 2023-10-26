5 Bin TL ikramiye ne zaman yatacak? Çalışan Emekliye ikramiye var mı? 5000 tl ikramiye kimleri kapsıyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca emekliyi ilgilendiren müjdeyi geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.

Çalışmayan emeklilere 5 bin TL'lik ikramiye ödenmesine ilişkin torba kanunda yer alan madde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi.

ÖDEMELER NE ZAMAN HESAPLARDA?

Cumhuriyet'in 100. yılında bir defaya mahsus çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesini öngören madde, TBMM'de Genel Kurulu'ndan geçerken, ödemeler kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatacak.

5 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

Düzenlemeye göre Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emekliler kapsam dışı kalacak.

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklilerini kapsayan düzenlemeden emekli olup da çalışmaya devam edenler yararlanamayacak. EYT'ye başvuran ancak henüz aylığı bağlanmayanlar da destekten yararlanabilecek. 12.2 milyon emekliye ödeme yapılacak.

DUL VE YETİMLERİ DE İLGİLENDİRİYOR

Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.

Buna göre dul olup çocuğu olmayan kişilere 3750 lira, dul olup çocuğu olan kişilere 2500 lira, yetimlere ise 1250 lira ödeme yapılması bekleniyor.

BÜTÇEYE MALİYETİ 61 MİLYAR LİRA

Başkan Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi.

BAKAN IŞIKHAN: EMEKLİLERE HAYIRLI OLSUN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Emekli olup fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimiz hariç olmak üzere tüm emeklilerimize 5 Bin TL ödeme verilmesini öngören yasa maddesi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini paylaştı.

EMEKLİ MAAŞI ARA ZAM DÜZENLEMESİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı emekli maaşı ek zam düzenlemesi için bütçe çalışmalarını sürdürüyor. 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı, yapılacak emekli maaşı iyileştirme çalışmalarıyla artırılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan emekli maaşı iyileştirme çalışması yıl sonuna kadar Meclis'e taşınacak. İyileştirmede özellikle düşük emekli maaşı alan kesimin gözetileceği sinyalleri geliyor.

Emekli maaşı ara zam çalışmalarında emeklilerin kök aylıklarına seyyanen artış ya da oransal zam yansıtılması gündeme gelirken, en düşük emekli aylığı ödemesinin de yükseltilmesi söz konusu olabilecek.

EMEKLİ MAAŞI ZAM TAKVİMİ

Meclis'in açılmasıyla beraber emekli maaşı ara zam düzenlemesi için detaylar netleşmeye başlayacak. 2023 yıl sonuna kadar emekli maaşı ara zam çalışmalarının sonuçlanması bekleniyor. Emekli maaşı ara zam düzenlemesi için bütçe çalışmaları sürerken, yılda iki kez düzenlenen emekli zammı Ocak ayında yeniden belirlenerek milyonların alım gücü artırılacak.

1. Ara zam ile en düşük emekli maaşı artacak

2. Ocak zammı ile milyonların alım gücü iyileştirilecek

EMEKLİ MAAŞI ARA ZAM İÇİN MASADAKİ FORMÜLLER

Emekli maaşı ara zam düzenlemesinde; seyyanen artış, oransal artış, taban maaş artışı var. Emekli maaşı zammı düzenlemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da teknik olarak çalışmayı yürütüyor. Taslak çalışmanın netleşmesi sonrası düzenleme kamuoyu ile paylaşılacak.

Yaklaşık 18 milyon kişiye bir ödemenin söz konusu olması ve bütçe dengesini bozmadan çalışmaların gerçekleşmesi nedeniyle Bakanlık ince eleyip sık dokuyor.