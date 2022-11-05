Bakan Murat Kurum duyurdu! Sosyal Konut Projesinde kuralar ne zaman çekilecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi için flaş bir gelişme yaşandı.

KURALAR NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

İstanbul'un Beyoğlu İlçesi Okmeydanı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sosyal Konut Projesinde ilk kuraların 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da çekileceğini duyurdu.

Kurum projeye ilişkin şunları söyledi;

"Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz. Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

MART 2023'TE TAMAMI ÇEKİLECEK

Kura çekimlerimizin tamamını inşallah 2023 Mart ayında tamamlayacağız. İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun."

KAÇ BAŞVURU YAPILMIŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum geçtiğimiz günlerde başvurulara ilişkin son rakamları da açıklamıştı.

8 MİLYON BAŞVURU

"İlk Evim projemize milletimiz güvendi, inandı!" diyen Kurum, 8 milyon başvurudan 5 milyon 131 bin 324'ünün geçerli olduğunu açıkadı.

Kurum, "Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250.000 konutumuzu teslim edeceğiz." dedi.

Kurum'un sosyal medyadan konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde:

"İlk Evim projemize milletimiz güvendi, inandı! 1.5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324! Projemize en çok da GENÇLERİMİZ ilgi gösterdi. 2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var. En çok başvuru ise İstanbul'dan.

Daha başvuru süreci devam ederken, geçen hafta ilk temellerimizi attık. 17 ilde 6 bine yakın konutumuz hızla yükseliyor. Kuralarımızı da bir an önce çekip, Mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250.000 konutumuzu teslim edeceğiz.

Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz! Milletimiz için en güzelini yaptık, yapıyoruz, yapacağız!"

ARSA İÇİN SÜRE UZATILDI

"İlk Evim Arsa" projesi için başvurular ise 7 Kasım'dan 15 Kasım'a uzatıldı.



Arsa için başvurular 15 Kasım'a kadar sürecek

Proje 81 ilde 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri olarak sunulacak, Mart 2023'e kadar konut ve arsalar için tüm kuralar etaplar halinde çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek.

İLK KONUTLARIN TEMELİ ATILDI

Ankara Sincan Lale Meydanı'nda "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi İlk Temel Atma Töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 25 Ekim'de gerçekleştirildi.

Erdoğan konuşmasında "Bugün itibarıyla Türkiye'de artık illerimizin, ilçelerimizin tamamını kuşatan yeni bir şehircilik atılımını başlattık." dedi.