Bakan Albayrak: Büyüme ivmemiz artmaya devam ediyor

Bakan Albayrak, açıklanan büyüme rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Albayrak, "4. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, büyüme ivmemizin artmaya devam ettiğini gösteriyor. %5’lik büyüme hedefimiz için sanayi katma değerini artırmaya, özellikle yatırımlar tarafındaki toparlanmayı hızlandırmaya, üretim ve istihdam odaklı sektörleri güçlendirmeye odaklanacağız." dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0.9 oranında büyüme kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomideki bu olumlu gelişmeyi sosyal medya hesabından değerlendirdi.
"YILLIK BAZDA BÜYÜMEYE GEÇİLDİ"
Bakan Albayrak, "Çeyreklik bazda büyümelerin ardından 3. çeyrekte ekonomimiz, yıllık bazda da büyümeye geçti. Dengelenme dönemi başarısı ile maliyetlerde sağlanan düşüş, artan güven endeksleri ve değişim sürecinin etkileri ile sanayide gelen yıllık bazda büyümeyi önemli görüyoruz." dedi.
"BÜYÜME İVMEMİZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR"
Albayrak, "4. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, büyüme ivmemizin artmaya devam ettiğini gösteriyor. %5'lik büyüme hedefimiz için sanayi katma değerini artırmaya, özellikle yatırımlar tarafındaki toparlanmayı hızlandırmaya, üretim ve istihdam odaklı sektörleri güçlendirmeye odaklanacağız." ifadelerini kullandı.
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