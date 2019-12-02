Asgari ücret 2020 görüşmeleri için ilk toplantı birazdan başlayacak. Asgari ücretli çalışanlar ve aileleri olmak üzere milyonlarca birey bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafınca yapılacak açıklamayı bekliyor. Asgari ücret görüşmelerinden çıkacak olan zam oranı milyonlarca asgari ücretle çalışanı ya sevindirecek veya üzecek. Asgari ücret maaş zammı hesaplaması için kullanılacak en büyük veri senelik enflasyon sayısı olacak. Şu anda asgari ücret 2019 yılında net 2 bin 20 lira brüt ise 2 bin 558 lira olarak ödeniyor. Enflasyon + yüzde 3 yaşam payı ödendiği takdirde asgari ücret artacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında Asgari Ücret'le ilgili akıllardaki soruları yanıtladı. İşte Erdem'in Asgari Ücret değerlendirmeleri...
Asgari ücret 2020 yılında enflasyon oranına göre kaç TL olacak?02.12.2019 14:20
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