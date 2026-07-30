Sinan Alican Borsa İstanbul beklentilerini paylaştı: Endeksin 14.000 puanı aşması için petrol fiyatlarında kalıcı düşüş gerekiyor.
A Para'ya konuşan MT Portföy Yatırım Danışmanı Sinan Alican, Borsa İstanbul'da beklentilerin üzerinde gelen bilançolara rağmen 14.000 puan seviyesinin aşılamamasını değerlendirdi. Alican; endeksin yeniden yukarı yönlü ivme kazanabilmesi için jeopolitik risklerin azalması ve petrol fiyatlarında kalıcı bir geri çekilme yaşanması gerektiğini vurguladı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Ekonomi