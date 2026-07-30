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Sinan Alican Borsa İstanbul beklentilerini paylaştı: Endeksin 14.000 puanı aşması için petrol fiyatlarında kalıcı düşüş gerekiyor.

Sinan Alican Borsa İstanbul beklentilerini paylaştı: Endeksin 14.000 puanı aşması için petrol fiyatlarında kalıcı düşüş gerekiyor.

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A Para'ya konuşan MT Portföy Yatırım Danışmanı Sinan Alican, Borsa İstanbul'da beklentilerin üzerinde gelen bilançolara rağmen 14.000 puan seviyesinin aşılamamasını değerlendirdi. Alican; endeksin yeniden yukarı yönlü ivme kazanabilmesi için jeopolitik risklerin azalması ve petrol fiyatlarında kalıcı bir geri çekilme yaşanması gerektiğini vurguladı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Ekonomi

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