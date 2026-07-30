Sinan Alican Borsa İstanbul beklentilerini paylaştı: Endeksin 14.000 puanı aşması için petrol fiyatlarında kalıcı düşüş gerekiyor.

Altın ve gümüşte kritik seviyeler: İslam Memiş piyasalardaki son durumu değerlendirdi

İslam Memiş'ten gram altın açıklaması: Banka ile piyasa arasındaki farka dikkat

Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı

Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı