Son dakika: 2019 Kasım ayı ihracat rakamları belli oldu 02.12.2019 12:09

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 Kasım ayına ait ihracat rakamlarını açıkladı. Bakan Pekcan, "Kasım ayında ihracat 16,2 milyar dolar oldu." dedi. Kasım ayı ithalat geçen sene kasım ayına göre yüzde 11,44 artış ile 18 milyar 168 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kasım ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı. Kasım ayı ticaret verilerinde ihracat 16 milyar 214 milyon dolar olarak gerçekleşti. İlk 11 ayda geçen seneye göre 1,77 artışla 165 milyar 67 milyon dolara ulaştı. 12 aylık dönemdeki ihracatımızda 179 milyar 860 milyon dolara ulaştı. Kasım ayı ithalat geçen sene kasım ayına göre yüzde 11,44 artış ile 18 milyar 168 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kasım ayı ihracatının 16 milyar 214 milyon dolar olduğunu ve bunun 11 ayda yakalanan 4'üncü en yüksek aylık ihracat rakamı olduğunu belirten Pekcan şunları kaydetti:

-İhracatımız 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,77 artışla 165 milyar 67 milyon dolara ulaşarak, güçlü ve olumlu seyrini sürdürdü. Dış ticaret açığımız 11 ayda yüzde 51,84 gibi ciddi bir düşüşle 25 milyar 162 milyon dolara gerilemiş durumda. 11 ay itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen sene yüzde 75,6 iken bu sene yüzde 86,8 seviyesine yükselmiştir."

- Küresel ticaret üzerinde ortaya çıkan zorluklardan ülkemiz ihracatının etkilenmemesi için çalışmalara devam edeceğiz. Ülkemiz küresel ölçekte öne çıkan ülkeler arasında öne çıkmaktadır. 9 Aylık itibari ile ihracatımızın artış oranı yüzde 2,56.

- Türkiye'nin ihracatının artışı dünyada 7. sırada. Dolar olarak baktığımızda 5. sıradayız.

- Mutlak değer olarak bu dönemde TÜİK verilerine göre en yüksek ihracat artışını yüksek teknoloji ürünlerde gerçekleştirdik.

- İhracatımızın büyümeye katkısı 9 onda 7 puan olmuştur. Büyüme 3. çeyrekte 0,9 olarak gerçekleşti yıl sonunda daha iyi olacaktır.

GTS'YE GÖRE İHRACAT OCAK-KASIM DÖNEMİNDE YÜZDE 1,77 ARTIŞ GÖSTERDİ

GTS'ye göre 2019 yılının Ocak-Kasım döneminde ihracat yüzde 1,77 artarak 165 milyar 67 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,29 oranında düşüşle 190 milyar 229 milyon dolara geriledi.



Kasım ayında ise bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,14 oranında azalan ihracat 16 milyar 214 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kasım ayında ithalat ise yüzde 11,44 artarak 18 milyar 166 milyon dolar olmuştur.



DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 51,8 ORANINDA DÜŞTÜ

2019 yılı Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51,8 oranında düşüşle 52 milyar 247 milyon dolar seviyesinden 25 milyar 162 milyon dolar seviyesine geriledi.



2019 yılında dış ticaret açındaki hızlı azalış, ekonomideki dış finansman ihtiyacını azaltarak ekonomiye stratejik bir katkı sunmaktadır. Yılın ilk 11 ayında dış ticaret açığındaki daralma 27 milyar 85 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer bir ifade ile geçen yılın aynı dönemine göre dış finansman ihtiyacı yaklaşık 27,1 milyar dolar azaldı. 2019 yılı ilk onbir ayında dış ticaret hacmi ise 355 milyar 296 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 89,3

2019 yılı Ocak-Kasım döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı 2018 yılındaki yüzde 75,6'dan 2019 yılında yüzde 86,8'e yükseldi. Sadece Kasım ayı olarak bakıldığında da bu oran yüzde 89,3 düzeyinde gerçekleşti.

KASIM AYINDA EN FAZLA İHRACAT "MOTORLU KARA TAŞITLARI" OLDU

"Motorlu Kara Taşıtları" faslında ihracat Kasım ayında yüzde 4,50 azalışla 2 milyar 394 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kasım ayında en fazla ihracat yapılan diğer fasıllar ise sırasıyla "Kazanlar ve makineler" (1 milyar 528 milyon dolar) ve "Elektrikli makine ve cihazlar" (938 milyon dolar) olmuştur.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, Irak ve İngiltere olurken ithalatta ise ilk üç sırayı Rusya, Çin ve Almanya aldı. Kasım ayında ihracatçılar 216 farklı ihraç pazarına ulaştı.

Kasım ayında Almanya'ya ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,07 azalırken Irak'a ihracat yüzde 8,07 oranında artış gösterdi. Öte yandan, Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında yer alan Hollanda'ya ihracat yüzde 12,9 oranında artarken, BAE'ye ihracatta ise yüzde 45,8 oranında artış yaşandı.