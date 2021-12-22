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Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı, sebze meyve... İthalatla ilgisi olmayan ürünler fırlamıştı! Kurdaki düşüş market fiyatlarına nasıl yansıdı?

Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı, sebze meyve... İthalatla ilgisi olmayan ürünler fırlamıştı! Kurdaki düşüş market fiyatlarına nasıl yansıdı?
22.12.2021 17:47 - Son Güncelleme: 22.12.2021 17:52

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Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı, sebze meyve... İthalatla ilgisi olmayan ürünler fırlamıştı! Dolar euro kurundaki spekülatif yükselişleri fırsat bilerek etiketleri ışık hızıyla yükselten marketler kurdaki düşüşe karşı aynı hızla reaksiyon almadı. Fahiş fiyatlarla satış yapan marketlerin kurda yaklaşık yüzde 40'ı bulan düşüşü etiketlere bir an önce yansıtması gerekiyor. Peki; Beklenen indirimler yapıldı mı? Kurdaki düşüş market fiyatlarına nasıl yansıdı? İşte son durum...

Ekonomi Videoları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomiye yönelik yaptığı açıklamalardan sonra düşen döviz kurunun etkisiyle market fiyatlarında da düşüş beklentisi oluştu. Sektör temsilcileri dövizdeki büyük düşüşün ardından gıda ve temel ihtiyaç maddelerinde fiyatların da zamanla düşüşe geçeceğine dikkat çekiyor.

DÖVİZ ÇIKARKEN IŞIK HIZIYLA ZAM YAPTILAR
Özellikle zincir marketler geçtiğimiz aylarda dövizdeki her kuruş artışı jet hızıyla etiketlere yansıttı. Spekülatif ataklarla 18 lirayı bulan dolar kuru, marketlerde birçok üründe fahiş zammın önünü açtı.




AYNI REFLEKS İNDİRİM YOLUNDA DA GÖSTERİLECEK Mİ?
Zam yapmaya gelince hızlı refleks gösteren marketlerin dövizde yaşanan yüzde 40'lık düşüşü bir an önce etiketlere yansıtması bekleniyor. Marketlerin gerekeni yapmaması halinde denetleme kurumları devreye girmeli.




VATANDAŞ İNDİRİM BEKLİYOR
Başkan Erdoğan'ın duyurduğu yeni önlemler sonrasında hızla düşen döviz kurlarının, raflardaki fiyatlara yansımalarını vatandaşlara ve market yetkililerine sordu.

Market görevlileri açıklama yapmaktan kaçınırken, döviz kurlarındaki düşüşün ürün fiyatlarına henüz yansımadığını dile getirdiler.


Vatandaşlar ise kurdaki düşüşün raf fiyatlarına hızlı yansıtılması gerektiğini belirtirken, fiyatlar düşecek beklentisiyle alışveriş taleplerini erteleme eğiliminde olduklarını ifade ediyor.

Marketlerdeki fiyatları gözlemleyen vatandaşlar, hiç bir ürünün fiyatında indirim olmadığına dikkati çekti.


İzlenimlerini aktaran Mustafa Pekgüleç, "Fiyatlar inmiyor ki, fiyatlar aynı yerinde duruyor. 10 gün önce atlet aldım. 22,5 liradan sonra gene gittim 25 lira olmuş tanesi. Döviz bir parça yükseldi mi hemen zammı koyuyorlar." dedi.

Kurların hızlı bir şekilde geri çekildiğini belirten Pekgüleç, kur yükselirken artan fiyatların düşerken de aynı hızla düşürülmesini gerektiğini ifade etti.

Pekgüleç, kilosu 4,90 lira olan patatesin dolar az bir şey yukarı çıkınca 6 lira olduğunu ama kur düşünce bu durumun etikete yansımadığını söyledi.


"MARKETLERDE ESKİ ÜRÜNLERİ ÖNE ÇEKİP YENİ MALLARI ARKAYA DİZİYORLAR"
Pekgüleç, şunları kaydetti:

"Yani indirim yok. Ne yaparsan yap milletle baş etmek mümkün değil. Stokçuluk da var. Yağ bulamıyorsun. Tezgahta peynir var, tarihi geçmiş ürün koyuyorlar. Gidiyorsun kasada değişik fiyat çıkıyor. Aynı zamanda marketlerde eski ürünleri öne çekip yeni malları arkaya diziyorlar. Gözüme çarpan şu 99 kuruş yazıyorlar niye düz rakam yazılmıyor. Vatandaş olarak dövizdeki düşüşün ürünlere yansımasını bekliyoruz. Ben biraz sonra halı bakacağım bekliyorum dövizdeki düşüşten sonra halının fiyatı nereye düşecek."

Öte yandan marketlerde önceki günlere göre müşteri yoğunluğunun azlığı dikkati çekerken, isminin açıklanması istemeyen vatandaşlar, kurdaki düşüşün ürün fiyatlarına yansımasını beklediklerini, bunun için alışveriş taleplerini erteleme eğiliminde olduklarını dile getirdiler.

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