Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 13 Haziran tarihinde toplanacak. Bu toplantıda, yeni asgari ücretin belirlenmesi için ara zam oranları görüşülecek. Peki asgari ücrette beklenen rakam ne? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber’de değerlendirdi.
Asgari ücrette beklenen rakam ne? Faruk Erdem A Haber’de değerlendirdi
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