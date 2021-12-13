Asgari ücrette 4. toplantı! 2022'de asgari ücret ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammında sona gelindi. Gerçekleştirilecek son toplantının ardından milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren oran açıklanacak. Öte yandan gelir vergisinde birinci vergi dilimi, yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilerek çalışanların daha az vergi ödemesi sağlanacak. SSK primi işçi payının 5 puan indirilmesi ile 180 lira çalışanın cebinde kalacak. Peki, çalışanlar minimum ne kadar maaş alacak? İşte Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısı öncesi son gelişmeler.