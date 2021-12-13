Haberler Ekonomi Videoları 13 Aralık İslam Memiş altın yorumları son dakika! Gram Altın 800 lira: ''Bu kabul edilebilir bir durum değil''

13 Aralık İslam Memiş altın yorumları son dakika! Gram Altın 800 lira: ''Bu kabul edilebilir bir durum değil''

13 Aralık İslam Memiş altın yorumları son dakika! Gram Altın 800 lira: ''Bu kabul edilebilir bir durum değil''
13.12.2021 14:19 - Son Güncelleme: 13.12.2021 14:20

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:23
Başkan Erdoğan ekonomi zirvesi...
Ana Sayfa 01:01
Yalova'da sahte içki faciası
Ana Sayfa 00:20
Ermeni futbolcular Azerbaycan...
Ana Sayfa 02:11
Merkez Bankası'ndan piyasaya...
Ana Sayfa 01:05
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci...
Ana Sayfa 01:03
Şanlıurfa’da saldırıya uğrayan...
Ana Sayfa 07:02
2022'de asgari ücret ne kadar...
Ana Sayfa 00:21
Alkollü sürücü restorana...
Ana Sayfa 00:30
Cani baba! 7 yaşındaki kızını...
Ana Sayfa 00:29
Göz göre göre yalan söyledi!...
Ana Sayfa 00:45
HDP'nin İstanbul Kongresi'nden...
Ana Sayfa 00:14
Buket yine tükürdüğünü yaladı!...

13 Aralık canlı altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde aranıyor. TCMB yılın son faiz kararını bu Perşembe günü açıklayacak. Faiz kararının beklendiği bu haftaya Dolar ani bi yükselişle giriş yaptı. Dolar kuru 14,39 TL'yi görürken doların yükselişiyle güçlenen altın Gram Altın/TL ise 832 TL seviyesi ile rekor tazeledi. Tansiyonun oldukça yüksek olduğu piyasaları Altın Ve Para Uzmanı İslam Memiş yorumladı. Memiş; ''Dolar kuru 14 Lira seviyesinin üzerinde, Gram Altın 800 Lira seviyesinin üzerinde, Gümüşün gramı tekrar 10 Lira seviyesinin üzerine yükseldi. Bu kabul edilebilir bir durum değil.'' açıklamasında bulundu İşte 13 Aralık altın fiyatları ve Memiş'in açıklamaları...

Ekonomi Videoları

SON DAKİKA