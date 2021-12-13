13 Aralık İslam Memiş altın yorumları son dakika! Gram Altın 800 lira: ''Bu kabul edilebilir bir durum değil''

13 Aralık canlı altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde aranıyor. TCMB yılın son faiz kararını bu Perşembe günü açıklayacak. Faiz kararının beklendiği bu haftaya Dolar ani bi yükselişle giriş yaptı. Dolar kuru 14,39 TL'yi görürken doların yükselişiyle güçlenen altın Gram Altın/TL ise 832 TL seviyesi ile rekor tazeledi. Tansiyonun oldukça yüksek olduğu piyasaları Altın Ve Para Uzmanı İslam Memiş yorumladı. Memiş; ''Dolar kuru 14 Lira seviyesinin üzerinde, Gram Altın 800 Lira seviyesinin üzerinde, Gümüşün gramı tekrar 10 Lira seviyesinin üzerine yükseldi. Bu kabul edilebilir bir durum değil.'' açıklamasında bulundu İşte 13 Aralık altın fiyatları ve Memiş'in açıklamaları...