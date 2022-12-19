Milyonlarca çalışan yarın Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararı bekliyor.







Asgari ücretin artmasıyla birlikte ücret, maaş geliri elde eden bütün çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı da artacak.







Asgari ücretten yüksek kazananların hem maaşları şirketleri tarafından yeniden belirlenirken, hem de brüt üzerinden alanların vergileri azalacak.







Böylece çifte kazanç sağlanacak.







RAKAM KONUŞULACAK

Yarınki toplantıda Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları, TÜİK temsilcilerinden istenen ilave veriler görüşülecek, işçi ve işveren tarafı rakamlar üzerinden pazarlık edecek.







Bugüne kadar asgari ücrette 4 senaryo ön plana çıkıyor.







Net asgari ücret 8 bin lira (brüt 9 bin 412 lira) olursa işverene maliyeti 11 bin 59 lira, 8 bin 250 lira (brüt 9 bin 706 lira) olursa işverene maliyeti 11 bin 404 lira, 8 bin 500 lira (brüt 10 bin lira) işverene maliyeti 11 bin 750 lira olacak.







Asgari ücretin 8 bin 750 liraya çıkarılması durumunda brüt 10 bin 294 lira olup maliyeti de 12 bin 95 liraya yükselecek.







UZLAŞMA BEKLENİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yarınki komisyon toplantısında çalışanları koruyan ücret seviyesinde uzlaşma sağlanacağına inandığını belirterek, "İşletmeleri ayakta tutacak, işçimize rahat nefes aldıracak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.







EYT'de teknik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu aktaran Bilgin, işverene kıdemde kredi desteği konusunda hazırlıkların yapıldığını, konuyu Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile çözdüklerini ifade etti. Bilgin, "Süreç başladığı zaman bunlarda herhangi bir sorun olmayacak" diye konuştu.