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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023, 13:17 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2023, 13:29

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda İşçi Temsili: Bakan Vedat Işıkhan ''Katkı getireceğine inanıyorum”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi temsilcilerinin yer almasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal diyalogun önemine vurgu yapan Işıkhan, işçilerin katkısının sürece olumlu etki sağlayacağını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçilerin yer almasıyla ilgili, "Tabii ki her tarafı dinleyeceğiz. Sosyal diyalog bizim en önemli iletişim aracımız. Katkı getireceğine inanıyorum" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan şu ifadelere yer verdi:

"Aralık ayının ilk haftasında işçi ve işveren temsilcilerini davet edeceğiz. Komisyon çalışmalarımızı bu şekilde başlatmış olacağız. Süreç ilerlesin bakalım. Her zaman söylediğimiz gibi Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme ilkesi bizim için en temel ilke olacak."

"İşçilerin komisyonda yer almasının katkı getireceğine inanıyorum"
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçileri temsil eden Türk-İş Konfederasyonu'nun, komisyonda asgari ücretle çalışan işçilere de yer vereceğini belirtilmesi üzerine açıklamalarda bulunan Işıkhan, "Tabii ki her tarafı dinleyeceğiz. Sosyal diyalog bizim en önemli iletişim aracımız. Sosyal diyalog mekanizmasıyla bu şekilde harekete geçeceğiz inşallah. Katkı getireceğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

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