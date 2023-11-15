Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçilerin yer almasıyla ilgili, "Tabii ki her tarafı dinleyeceğiz. Sosyal diyalog bizim en önemli iletişim aracımız. Katkı getireceğine inanıyorum" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan şu ifadelere yer verdi:

"Aralık ayının ilk haftasında işçi ve işveren temsilcilerini davet edeceğiz. Komisyon çalışmalarımızı bu şekilde başlatmış olacağız. Süreç ilerlesin bakalım. Her zaman söylediğimiz gibi Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme ilkesi bizim için en temel ilke olacak."

"İşçilerin komisyonda yer almasının katkı getireceğine inanıyorum"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçileri temsil eden Türk-İş Konfederasyonu'nun, komisyonda asgari ücretle çalışan işçilere de yer vereceğini belirtilmesi üzerine açıklamalarda bulunan Işıkhan, "Tabii ki her tarafı dinleyeceğiz. Sosyal diyalog bizim en önemli iletişim aracımız. Sosyal diyalog mekanizmasıyla bu şekilde harekete geçeceğiz inşallah. Katkı getireceğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi.